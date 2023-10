Nuôi gà lôi làm cảnh, nam thanh niên bị khởi tố

Ngày 19/10, thông tin từ Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Quyển (SN 1990, trú xã Bảo Hiệu) để điều tra tội Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Các cá thể gà lôi được anh Quyển nuôi nhốt trong lồng sắt tại nhà riêng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo từ người dân về việc tại gia đình anh Bùi Văn Quyền đang nuôi nhốt nhiều cá thể gà lôi - là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Công an huyện Yên Thủy phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà anh Quyển đang nuôi nhốt trái phép 9 cá thể gà lôi trắng (đều là loài động vật được quy định tại nhóm IB - Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ 9 cá thể gà lôi trắng, bàn giao cho trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) quản lý, chăm sóc.

Đồng thời, tạm giữ hình sự anh Bùi Văn Quyển để củng cố hồ sơ, xử lý bị can theo quy định của pháp luật.