Nữ tạp vụ trường đại học tấn công nam sinh trong nhà nghỉ

Ngày 4/3, thông tin từ Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho hay, đơn vị đã sa thải bà H.B.E. (33 tuổi, trú tại xã Quảng Phú), nhân viên tạp vụ của trường. Bà E. bị sa thải do đã có hành vi vi phạm pháp luật khi dùng dao tấn công một nam sinh để quỵt nợ nhưng bất thành.

Vụ án của bà E. đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Con dao là hung khí trong vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo hồ sơ vụ việc, trong quá trình làm tạp vụ tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, bà E. quen biết với anh N.C.T. (24 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) là sinh viên của trường.

Từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2025, anh T. nhiều lần cho bà E. vay tổng cộng 2 cây vàng và khoảng 12 triệu đồng. Trong quá trình vay mượn, hai bên có lập hợp đồng thỏa thuận rằng nếu bà E. không trả nợ sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ mình cho anh T. để trừ nợ.

Do bà E. không trả nợ như cam kết nên anh T. cho biết sẽ mang hợp đồng vay nợ đến gặp bố mẹ người này để xử lý. Sợ gia đình biết chuyện, bà E. nảy sinh ý định sẽ tấn công anh T. để không phải trả nợ.

Ngày 7/2, bà E. hẹn gặp anh T. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Thấu (phường Buôn Ma Thuột). Trước khi đến điểm hẹn, bà E. có mang theo một con dao dài khoảng 15cm giấu trong túi áo khoác.

Quá trình đi đòi nợ, anh T. có rủ thêm bạn bè và hẹn bạn mình đứng ở sảnh nhà nghỉ để chờ. Tại nhà nghỉ, thấy bà E. vào phòng vệ sinh lâu và có biểu hiện bất thường nên anh T. đã mở cửa phòng để ra ngoài. Lúc này, bà E. lao ra, dùng dao đâm về phía cổ, đầu của anh T..

May mắn, anh T. né được nên chỉ bị dao đâm sượt ở vùng cổ và chống trả, đẩy ngã bà E. rồi hô hoán mọi người khống chế, bàn giao đối tượng cho công an.