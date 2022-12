"Nữ quái" cầm đầu đường dây lô đề giao dịch hơn 600 triệu đồng mỗi ngày

Ngày 2/12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã triệt phá đường dây lô đề trái phép, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng.

Lực lượng chức năng khám xét nhà các đối tượng (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) xác định trên địa bàn hiện có một số đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự nên đã chủ động tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh, bắt giữ.

Sau khi nắm được quy trình hoạt động của đường dây, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 12 điểm trên địa bàn huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh, bắt giữ, triệu tập 16 đối tượng, thu giữ 20 điện thoại các loại, 2 xe ô tô, cùng một số tang vật có liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định: Đặng Thị Vân Anh (SN 1978, trú tại Tổ dân phố 5, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) là đối tượng cầm đầu trong đường dây.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", 5 bị can về tội "Đánh bạc", để tiếp tục, điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.