Dân trí Trong thời gian làm việc tại công ty, Đậu Thị Lan Hương đã 30 lần trộm hàng hóa của công ty mang đi bán, chiếm đoạt gần 2,9 tỷ đồng.

Nữ nhân viên xinh đẹp thực hiện 30 vụ trộm hàng của công ty

Ngày 17/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đậu Thị Lan Hương (SN 1992), trú phường Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này còn có 3 bị cáo Trần Văn Tụng, Lê Tuấn Vũ (cùng SN 1993, trú xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Võ Đức Trung (SN 2003, trú phường Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) bị truy tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bị cáo Đậu Thị Lan Hương lĩnh 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đậu Thị Lan Hương là nhân viên bán hàng của một công ty chuyên về thiết bị điện đóng tại Khu công nghiệp Bắc Vinh (TP Vinh). Lợi dụng sơ hở và sự tin tưởng của lãnh đạo công ty, trong thời gian từ 3/8/2020 đến 21/9/2020, Hương đã thực hiện 30 vụ trộm cắp hàng hóa của công ty mang đi bán.

Khi có đơn hàng của khách, Hương lập các "phiếu xuất tạm" rồi đưa cho thủ kho để lấy hàng. Nữ nhân viên này lập các chứng từ theo quy định, đưa cho lãnh đạo công ty đối chiếu hàng hóa trên phiếu xuất tạm. Sau đó, Hương lập tiếp một phiếu xuất tạm khống với thông tin trùng với thông tin khách hàng ở phiếu xuất tạm trước đó, đưa cho thủ kho với lý do "đơn hàng khách mới bổ sung" để lấy hàng hóa ra.

Khi nhân viên đi giao hàng cho khách, Hương thông báo số hàng trên xe thừa so với số lượng hàng hóa khách đặt và yêu cầu những người này mang số hàng thừa đó đến giao cho địa chỉ khác nhằm chiếm đoạt. Các giấy tờ khống sau đó được Hương tiêu hủy nhằm xóa dấu vết.

Cơ quan điều tra xác định, Đậu Thị Lan Hương đã 30 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty, với giá trị hàng hóa bị chiếm đoạt gần 2,9 tỷ đồng.

Ba bị cáo bị truy tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Các bị cáo Tụng, Vũ và Trung biết Hương dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của công ty nhưng vẫn mang hàng hóa đi giao theo chỉ đạo của Hương.

Trong đó, Trần Văn Tụng hưởng lợi là 20 triệu đồng; Võ Đức Trung hưởng lợi 7,5 triệu đồng và Lê Tuấn Vũ hưởng lợi 1,5 triệu đồng từ hành vi phạm tội của mình.

Xét tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Đậu Thị Lan Hương 13 năm tù; Trần Văn Tụng 10 năm tù; Võ Đức Trung 4 năm tù và Lê Tuấn Vũ 3 năm tù.

