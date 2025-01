Bắt bác sĩ bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhân ở Đồng Nai

Ngày 9/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) xác nhận vụ việc Công an huyện Định Quán bắt tạm giam bác sĩ Nguyễn Văn Chiến, công tác tại đơn vị, để điều tra về vụ án hiếp dâm một nữ bệnh nhân tại phòng khám tư. Công an huyện Định Quán đã gửi thông báo đến bệnh viện về việc bắt bác sĩ Chiến.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/12/2024, chị H. (SN 1994, ngụ huyện Định Quán) đến Công an huyện Định Quán tố cáo về việc bị bác sĩ Chiến khống chế, xâm hại tình dục tại phòng khám tư nhân.

Ngay sau đó, Công an huyện Định Quán vào cuộc điều tra, lấy lời khai của những người liên quan, khám nghiệm phòng khám của bác sĩ Chiến để làm rõ vụ việc. Đến nay, Công an huyện Định Quán đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bác sĩ Chiến để phục vụ điều tra.

Quyết định khởi tố và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.