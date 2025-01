Trưa 9/1, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thành phố Vinh đã tóm gọn nhiều đối tượng buôn bán ma túy tại địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Hiện trường lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt ma túy tại địa bàn huyện Hưng Nguyên vào sáng 9/1 liên quan đến Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Ảnh cắt từ clip).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ ít nhất 34 bánh được bọc kỹ bằng nilon nghi heroin.

Trong đường dây này có ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Ông Vừ (thứ 3 từ trái qua), Chủ tịch UBND xã Na Ngoi bị bắt liên quan đến ma túy (Ảnh: Nhung Cường).

"Ông Vừ đang đương chức Chủ tịch UBND xã Na Ngoi. Ông Vừ bị bắt sáng nay tại địa bàn xã Hưng Chính, thành phố Vinh, nghi liên quan đến ma túy", nguồn tin nói với phóng viên Dân trí.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An làm rõ.