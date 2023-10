Nữ diễn viên triển vọng bị sát hại, hung thủ lộ diện vì nút thắt lạ

Adrienne Shelly (SN 1966) là một đạo diễn kiêm diễn viên, nhà biên kịch đầy triển vọng ở thành phố New York, bang New York, Mỹ. Cô nổi tiếng nhờ vai chính trong bộ phim The Unbelievable Truth (1989), Trust (1990).

Nữ diễn viên thuê một căn hộ ở khu Greenwich Village, quận Manhattan, thành phố New York làm văn phòng.

Cái chết của nữ diễn viên tại văn phòng

Chiều ngày 1/11/2006, Andy Ostroy, chồng của Adrienne, phát hiện cô đã tử vong trong phòng tắm của văn phòng làm việc trong tư thế treo cổ bằng tấm ga trải giường buộc vào thanh treo rèm.

Dấu bầm dập xuất hiện trên mắt và má phải của nạn nhân - dấu hiệu của tác động ngoại lực. Cảnh sát nhận định cô đã tử vong 5-6 giờ trước.

Adrienne Shelly qua đời khi sự nghiệp điện ảnh của cô đang ở đỉnh cao. (Ảnh: Fox News)

Ban đầu cảnh sát nhận định Adrienne tự sát vì họ không thấy dấu hiệu ai đó đột nhập căn hộ, đồ đạc không xáo trộn, cửa vẫn khóa trước khi Andy tới vào buổi chiều.

Song cảnh sát nhận thấy một điều bất thường là nút thắt ga trải giường trên cổ nữ diễn viên là nút xoắn và đan chéo khá phức tạp, có tính chuyên nghiệp cao và rất ít người có thể thực hiện nút xoắn như vậy.

Người thân Adrienne không tin cô tự tử vì cô rất mạnh mẽ, lạc quan, không có tiền sử trầm cảm và hôn nhân đang hạnh phúc.

Cô còn có sự nghiệp rực rỡ với vai trò diễn viên, đạo diễn và biên kịch. Trước khi qua đời, Adrienne viết kịch bản, làm đạo diễn và đóng vai phụ cho bộ phim Waitress - ứng cử viên tại Liên hoan phim Sundance 2007.

Kiểm tra nhà vệ sinh của căn hộ, cảnh sát phát hiện một dấu giày mờ của đôi giày thể thao kiểu Reebok Allen Iverson, cỡ 8 dành cho nam giới. Adrienne và chồng cô không sở hữu đôi giày nào như thế.

Manh mối trong căn hộ ở tầng dưới

Không nghi phạm nào lộ diện từ các mối quan hệ của nạn nhân. Hôm 5/11/2006, khi quay lại hiện trường vụ án để xem xét lần nữa, nhóm điều tra thấy một nhóm thợ đang sửa căn hộ ở tầng dưới. Trong căn hộ đó, họ thấy dấu giày thể thao trên giấy lót sàn đầy bụi. Nó trùng khớp với dấu giày trên bệ toilet ở văn phòng của Adrienne.

Manh mối ấy khiến nhóm điều tra nhận định Adrienne là nạn nhân của một vụ giết người. Rất có thể ai đó trong nhóm thợ sửa nhà là kẻ gây án.

Diễn xuất của Adrienne Shelly trong một bộ phim (Ảnh: Fox News)

Wilson Pillco là người phụ trách hoạt động sửa chữa căn hộ. Khi Wilson mở cửa căn hộ của anh ta để tiếp nhóm điều tra, họ thấy một ba lô trên sàn với một đôi giày thể thao lộ ra ngoài.

Ba lô thuộc về Diego Pillco, em trai 19 tuổi của Wilson. Diego nhập cư bất hợp pháp từ Ecuador và là công nhân xây dựng. Anh ta là một trong những thợ sửa chữa căn hộ bên dưới văn phòng của Adrienne.

Diego khẳng định anh ta chưa bao giờ gặp Adrienne và chưa từng vào văn phòng của cô ở tầng trên. Nhưng dấu vết mà đôi giày thể thao của anh ta tạo nên trùng khớp với dấu giày tại hiện trường án mạng.

Vì thế nhóm điều tra nhận định Diego khai man. Sau nhiều nỗ lực của cảnh sát, Diego khai khi anh ta đang làm việc một mình trong căn hộ ở tầng dưới, Adrienne xuất hiện và yêu cầu anh ta giảm bớt tiếng ồn thi công. 2 người đấu khẩu và, Diego ném búa về phía nữ diễn viên rồi đóng cửa lại.

Khi Adrienne dọa gọi cảnh sát, Diego lo anh ta sẽ bị trục xuất nên đi theo Adrienne về căn hộ của cô và cầu xin nữ diễn viên không trình báo. Đáp lại, Adrienne tát vào mặt Diego và nhấc điện thoại gọi cảnh sát.

Hành động ấy khiến Diego trở nên mất kiểm soát hành vi. Cú đấm của anh ta vào mặt Adrienne khiến nữ diễn viên ngất. Gã thợ xây dựng dùng ga trải giường để dàn dựng cái chết của Adrienne giống một vụ tự sát. Anh ta thường xuyên trói lợn ở Ecuador nên có thể tạo ra nút thắt phức tạp một cách dễ dàng.

Diego Pillco là người Ecuador nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ để làm công việc xây dựng. (Ảnh: Splash News)

Tuy nhiên câu chuyện của Diego không phù hợp với các tình tiết mà nhóm điều tra thu thập. Giày của Adrienne cũng không dính bụi - dấu hiệu chứng minh cô không xuống căn hộ tầng dưới. Gia đình của nạn nhân khẳng định cô không phải là người hay tranh cãi với người khác.

Hung thủ đền tội

Cảnh sát bắt Diego Pillco với cáo buộc Giết người. Cơ quan công tố thuyết phục thợ xây 19 tuổi nhận tội sớm để họ truy tố anh ta tội danh nhẹ hơn là ngộ sát cấp độ một. Theo thỏa thuận với cơ quan công tố, Diego sẽ thú nhận đầy đủ trước tòa, khai báo chi tiết những diễn biến vào ngày 1/11/2006.

"Waitress" - bộ phim cuối cùng của Adrienne - trở nên nổi tiếng sau khi trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance. Phim nhận đề cử Kịch bản hay nhất tại Independent Spirit Awards, giành giải thưởng Jury Prize tại Liên hoan phim Sarasota cùng nhiều giải thưởng khác.

Trước tòa án, Diego Pillco thừa nhận hắn thấy Adrienne trong thang máy và nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn đang cần tiền để trả cho những đối tượng đã đưa hắn nhập cảnh trái phép vào Mỹ.

Đi theo Adrienne lên văn phòng của cô, hắn thấy ví trên bàn nên định lấy cắp ví. Adrienne phát hiện sự việc và dọa gọi cảnh sát. Gã thợ xây giật điện thoại của nữ diễn viên, bịt miệng rồi bóp cổ cô. Sau đó, hắn dàn dựng hiện trường như một vụ tự sát.

Tháng 3/2008, Diego Pillco nhận mức án 25 năm tù và sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ ngay sau khi mãn hạn tù.