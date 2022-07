Nổ súng tại quán karaoke, một cháu bé bị thương

Ngày 18/7, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng khiến một cháu bé bị thương.

Nạn nhân là cháu H.B.A. (SN 2018), trú tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa.

Hình ảnh đạn trúng tay cháu bé (Ảnh: Công an thành phố Thanh Hóa).

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 23h ngày 17/7, tại quán karaoke Diamon, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Nghi phạm được xác định là Cao Sỹ Khoa (SN 1993), trú tại phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Đối tượng đã mang súng tự chế đến phòng hát rồi nhằm vào nhóm nam nữ đang hát tại đây, bắn một phát súng. Hậu quả đầu đạn trúng vào bàn tay cháu H.B.A.

Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn cá nhân.

Tổ tuần tra phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng đến hỗ trợ bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.