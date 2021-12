Nổ súng phá cửa, khống chế đối tượng dùng "hàng nóng" bắn trả cảnh sát

Dân trí Khi bị bao vây, Trương Minh Toàn đã nổ súng về phía cảnh sát, buộc lực lượng công an phải nổ súng bắn phá cửa căn nhà để khống chế đối tượng.

Đối tượng Trương Minh Toàn (Ảnh: A.X).

Ngày 16/12, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Trương Minh Toàn (34 tuổi, quê Trà Vinh) và 3 đối tượng để điều tra vì các hành vi liên quan đến việc sử dụng súng chống trả cảnh sát, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an thị xã Bến Cát, ngay sau khi lễ phát động ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, toàn lực lượng Công an thị xã Bến Cát đồng loạt ra quân tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ 15h ngày 15/12.

Khoảng 16h cùng ngày, Công an thị xã bất ngờ đột kích vào căn nhà ở khu phố 3 (phường Mỹ Phước) do Trương Minh Toàn thuê ở. Căn nhà có 2 lớp cửa kiên cố được che kín, phía trước nhà có gắn camera quan sát, chuông báo động.

Phát hiện trinh sát theo dõi, các đối tượng trong nhà lấy súng bắn về phía lực lượng công an.

Trước sự manh động, liều lĩnh của Toàn và đồng bọn, cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên, bắn phá cửa nhà để tiến vào trong. Tuy nhiên, nhóm này vẫn không chịu đầu hàng mà dùng mã tấu tiếp tục chống trả quyết liệt.

Khẩu súng và hung khí nhóm của Toàn dùng để chống trả cảnh sát khi bị vây bắt (Ảnh: A.X).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khống chế cả 4 đối tượng, thu giữ một khẩu súng, 4 viên đạn (một viên đã lên nòng, 3 viên trong hộp tiếp đạn) và nhiều hung khí.

Tại nơi ở của Toàn, công an thu giữ thêm 36 gói nhựa hàn kín chứa chất tinh thể màu trắng, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 93 đoạn ống thủy tinh hình tròn, 2 cân điện tử.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến vụ việc trên, Trương Minh Toàn từng có một tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy, mãn hạn tù tháng 4/2020.

Trung Kiên