Nổ súng, ném mắm tôm trộn sơn vào nhà để đòi nợ

Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết đã nhận được tin báo của quần chúng phản ánh gia đình ông Hoàng Mạnh Thắng (khu Gò Tháp, xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê) bị một nhóm đối tượng dùng mắm tôm trộn sơn ném vào nhà để đòi nợ. Trong đó, một nam thanh niên to tiếng đe dọa và sử dụng vật có hình dạng khẩu súng chỉ về phía mái nhà ông Thắng và bắn một phát (có tiếng nổ), rồi bỏ về.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Khê đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng An ninh điều tra phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh vụ việc và truy bắt đối tượng.

Chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ, Công an huyện Cẩm Khê đã cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ đối tượng.

Một trong số những thành viên nhóm đòi nợ (Ảnh: Công an huyện Cẩm Khê).

Theo đó, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình vay nợ tiền giữa Hoàng Văn Chiến (sinh năm 1998) là con của ông Thắng với Hoàng Văn Thiện (sinh năm 1990, ở khu Phú Cát, xã Hùng Việt, Cẩm Khê).

Thiện đã cùng với Phạm Thế Hướng (xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê), Vũ Quốc Khánh, (sinh năm 2003 ở khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt), Đào Trung Kiên (sinh năm 2006, ở Đội 1, khu Minh Tân, phường Minh Nông, TP. Việt Trì) và Trần Thanh Thảo (sinh năm 2004 ở khu Hiền Đa 1, xã Hùng Việt) đi xe máy đến nhà ông Hoàng Mạnh Thắng.

Khi đi các đối tượng có mang theo các túi nilon bên trong có chứa mắm tôm trộn với sơn, còn Thiện mang theo một khẩu súng K54 để trong ví giả da màu đen; Hướng cầm theo một con dao.

Khi đến nơi, Khánh ném túi nilon đựng mắm tôm trộn sơn vào nhà ông Thắng; Thiện có hành vi chửi bới, đe dọa thành viên gia đình ông Thắng để đòi tiền. Sau đó Thiện rút súng K54 mang theo chỉ về phía mái nhà ông Thắng và bắn một phát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê đã thu giữ khẩu súng ngắn K54, một hộp tiếp đạn và 7 viên đạn đi cùng súng của Hoàng Văn Thiện, 2 con dao loại "dao mèo" đúc trong vỏ ốp bằng gỗ.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an huyện Cẩm Khê).

Tiến hành trưng cầu giám định đối với khẩu súng và các viên đạn, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an đã kết luận: Vật trưng cầu giám định trên là loại đạn và súng K54 (thuộc vũ khí quân dụng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Thiện về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.