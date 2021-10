"Nổ" quen lãnh đạo, lừa hàng tỷ đồng tiền mua đất, chạy việc

Dân trí Đối tượng tự xưng là người nhà của một lãnh đạo TP Đà Nẵng nên có thể "chạy việc", mua đất dự án giá rẻ... Nhiều người tin tưởng nên bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng và 60.000 USD.

Ngày 14/10, Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Văn Hữu Tưởng (SN 1987, trú quận Hải Châu) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Văn Hữu Tưởng (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng cung cấp).

Theo hồ sơ điều tra, Văn Hữu Tưởng "nổ" có quan hệ với lãnh đạo TP Đà Nẵng nên có thể "chạy việc" làm cho những người có nhu cầu. Tháng 10/2014, Tưởng thông tin sân bay Đà Nẵng đang tuyển 3 suất biên chế vào làm nhân viên an ninh, mỗi suất 20.000 USD.

Lúc này, Tưởng lừa đảo được 3 người với số tiền 60.000 USD rồi tiếp tục lừa thêm 400 triệu đồng của một người khác để "chạy việc" thợ điện, nhân viên phục vụ ở sân bay. Đồng thời, Tưởng lừa thêm 2 suất làm việc tại sân bay Đà Nẵng với số tiền 350 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Tưởng cam kết sẽ có quyết định tiếp nhận làm việc trong tháng 2 và tháng 3/2015. Tuy nhiên sau đó Văn Hữu Tưởng đã cắt đứt liên lạc, bỏ trốn.

Cũng với chiêu thức tự xưng là người thân của nguyên lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Tưởng rủ ông N.H.Đ. (trú TP Đà Nẵng) góp 650 triệu đồng để mua đất giá rẻ hơn thị trường, hứa sau một tháng sẽ bán đất chia tiền lời 200 triệu đồng.

Với cách lừa đảo như trên, năm 2016, Tưởng tiếp tục chiếm đoạt số tiền 518 triệu đồng của ông T.L.Q. (trú TP Đà Nẵng) khi lừa bán một lô đất tái định cư tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ với giá ưu đãi rẻ hơn giá thị trường 10%.

Ngoài ra, Tưởng còn lừa một người khác 200 triệu đồng để làm 2 bộ hồ sơ mua đất tại một dự án bất động sản. Tổng số tiền từ các phi vụ "chạy việc" ở sân bay, mua đất dự án giá rẻ, đối tượng Tưởng chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng và 60.000 USD.

Cuối tháng 9 vừa qua, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an quận Liên Chiểu bắt được đối tượng Tưởng. Tại cơ quan công an, đối tượng Tưởng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Văn Hữu Tưởng từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi ra tù, Tưởng vẫn tiếp tục đi lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Công Bính