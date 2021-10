Bắt đối tượng đưa 19 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Dân trí Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng tổ chức cho 19 người trên địa bàn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm việc tại công ty sản xuất cá đông lạnh, xúc xích.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú ở khu 3, xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Nguyễn Văn Quang làm việc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Anh Phương).

Bước đầu, Quang khai nhận từ đầu năm 2019 đến khi bị bắt đã có hành vi tổ chức cho 19 người trên địa bàn tỉnh xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Quang liên hệ với những người có nhu cầu sang Trung Quốc lao động qua điện thoại hoặc mạng xã hội; sau đó hướng dẫn cả nhóm tự bắt xe khách lên khu vực cửa khẩu Lạng Sơn.

Do đang ở Trung Quốc nên Quang sẽ cho số điện thoại của một đối tượng chuyên đưa người vượt biên để nhóm người này liên hệ đưa qua biên giới. Ngay sau khi được đưa đến Trung Quốc, nhóm người trên được đưa đến gặp Quang ở tỉnh Phúc Kiến và sau đó sẽ được bố trí làm việc tại các công ty sản xuất cá đông lạnh, xúc xích.

Mỗi trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Quang thu 1.300 nhân dân tệ, tương đương khoảng 4 triệu đồng. Ngoài ra, hằng tháng, khi nhận lương người lao động phải trích lại cho Quang 200 nhân dân tệ (khoảng 600.000 đồng).

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Quang.

Thế Kha