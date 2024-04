"Nổ" có nhiều quan hệ để lừa đảo tiền của người khuyết tật

Ngày 3/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an huyện Yên Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bằng (SN 1979, ở TP Tuyên Quang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Bằng chỉ là lao động tự do nhưng luôn tự nhận bản thân có mối quan hệ với các cán bộ bệnh viện lớn, các trung tâm giám định, có thể liên hệ làm được thủ tục khám sức khỏe, giám định y khoa, xác định dạng tật và mức độ khuyết tật.

Nguyễn Văn Bằng (áo hồng) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Do nhẹ dạ cả tin, một số người khuyết tật và thân nhân người khuyết tật trên địa bàn xã Quý Quân, huyện Yên Sơn đã giao tiền cho Bằng, nhờ Bằng "chạy" hồ sơ công nhận khuyết tật mức độ nặng hơn thực tế, để hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước.

Sau khi nhận tiền, Bằng chiếm đoạt số tiền trên và sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Bằng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người khuyết tật và thân nhân người khuyết tật cần chấp hành đúng quy định của Nhà nước về lập hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ chính sách.

Người thực hiện hành vi mua bán, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức vào mục đích trái pháp luật sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với mức phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.