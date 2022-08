"Nổ" có 36 triệu USD thừa kế ở Mỹ để lừa đảo hơn 3,7 tỷ đồng

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết bị can Hồ Văn Toàn (SN 1990, ngụ tỉnh Lâm Đồng) bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị Công an TP Thủ Đức (TPHCM) bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một chung cư.

Sau khi truy nã, bị can Hồ Văn Toàn đã bị bắt (Ảnh: B.T.).

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, tháng 9/2021, thông qua hoạt động kinh doanh bất động sản, anh Đ.V.L. (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Thuận) quen biết Toàn.

Những lần gặp nhau, Toàn bịa ra chuyện được thừa hưởng nhiều nguồn ngoại hối từ Mỹ lên đến 36 triệu USD và đang chờ cơ quan chức năng Việt Nam thẩm định hồ sơ, chuyển trả. Khi nhận được tiền, Toàn trích khoảng 300 tỷ đồng đầu tư bất động sản tại huyện Hàm Tân.

Để tạo niềm tin, Toàn gửi cho anh L. nhiều hình ảnh thể hiện các tài khoản ngân hàng báo có nhiều nguồn tài chính, trong đó có nội dung "Thông báo chuyển trả các khoản tiền truy thu và các khoản kiều hối" được ký ban hành ngày 14/10/2021.

Tin tưởng lời nói và hình ảnh Toàn cung cấp là thật nên anh L. đã chuyển cho Toàn mượn 3,72 tỷ đồng để nộp thuế và lo các chi phí giải ngân số tiền ngoại hối.

Nhận được tiền, Toàn chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Nhiều lần đòi nợ không được, anh L. đã tố cáo vụ việc đến công an.

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Hồ Văn Toàn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác định Toàn trốn khỏi nơi cư trú, ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã bị can Hồ Văn Toàn. Rạng sáng 16/8, Toàn bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Thủ Đức.