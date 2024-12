Những vụ án rúng động dư luận tại TPHCM năm 2024

Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND TPHCM cuối năm 2024 khai mạc ngày 9/12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TPHCM đã báo cáo công tác của ngành kiểm sát trong một năm qua. Nhìn chung, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn được đảm bảo, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp.

Năm 2024, tình hình tội phạm có sự gia tăng về số vụ và số bị can (tăng 188 vụ, 3.944 bị can) so với cùng kỳ năm 2023, tạo không ít khó khăn cho các cơ quan tố tụng trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trong đó, tội phạm về ma túy có sự gia tăng về số vụ, bị can. Loại tội phạm này tập trung ở phương thức lợi dụng dịch vụ giao hàng công nghệ, thuê căn hộ chung cư, nhà nghỉ, phòng trọ làm nơi cất giấu ma túy, xách ma túy từ Việt Nam sang nước ngoài và ngược lại qua đường hàng không.

VKSND TPHCM điểm tên vụ việc điển hình là hồi tháng 2, Công an quận 4 phối hợp với công an thành phố phát hiện tài xế hãng xe công nghệ giao gói nylon đỏ tại khu vực Bến Vân Đồn. Qua kiểm tra, gói nylon chứa hơn 4,5gr ketamin.

Tang vật vụ người nước ngoài tàng trữ số lượng lớn ma túy tại nhà trọ trên đường Cầu Ông Lãnh (Ảnh: Thuận Thiên).

Mở rộng điều tra vụ việc, cơ quan điều tra khám xét nơi ở người gửi đơn hàng và những đối tượng liên quan, thu giữ thêm số lượng lớn ketamin, MDMA (thuốc lắc).

Vào tháng 4 năm nay, Công an quận 1 cũng phát hiện 1 người nước ngoài tàng trữ số lượng lớn ma túy, heroin trong 3 vali tại nhà trọ trên đường Cầu Ông Lãnh, quận 1.

Hồi tháng 5, một người nước ngoài bị nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện mang theo hơn 1,2kg ma túy đá, hơn 310gr ketamin tại cổng xuất cảnh.

Bên cạnh đó, tội phạm về trật tự xã hội phát sinh một số vụ án có tính chất côn đồ, manh động, liều lĩnh và man rợ, gây bức xúc trong xã hội. Vụ việc điển hình của loại tội phạm này trong năm 2024 xảy ra hồi tháng 2 tại TP Thủ Đức. Bị cáo Nguyễn Đăng Khoa đã thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, phân thi thể của chị T. (25 tuổi, quê Đồng Nai).

Bị cáo Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong năm, TPHCM cũng xuất hiện một số tội phạm có tính chất tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, sở hữu, môi trường với nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thành phố cũng gia tăng các vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nổi cộm trong năm còn có vụ án Võ Hải Đường và đồng phạm mua bán người thông qua hành vi dẫn dụ cá nhân xuất cảnh trái phép sang Campuchia để lao động tại các trung tâm lừa đảo, sòng bạc trá hình.

VKSND TPHCM cũng điểm lại vụ án Đỗ Bá Thành lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa thông tin gian dối là chủ sở hữu các thửa đất tại tỉnh Đồng Nai đang phân lô bán nền, tạo lòng tin và chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng của bị hại.

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tiếp tục được phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, số tiền chiếm đoạt có giá trị lớn. Trong đó, vụ án tham ô tài sản xảy ra tại ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Phú có số tiền bị chiếm đoạt lên tới 96 tỷ đồng.

Năm 2024, cơ quan điều tra hai cấp tại TPHCM đã phát hiện và khởi tố mới 9.533 vụ với 13.775 bị can (tăng 188 vụ với 3.944 bị can). Trong đó, tội phạm về ma túy tăng 925 vụ; tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 15 vụ; tội phạm về an ninh quốc gia tăng 3 vụ; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp giảm 2 vụ; tội phạm về trật tự an toàn xã hội giảm 185 vụ; tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường giảm 568 vụ.