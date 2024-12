Hơn 600 ngày truy tận cùng đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam

Liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TPHCM vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt triệt để, đưa các đối tượng tội phạm ẩn mình trong đường dây ma túy xuyên quốc gia ra ánh sáng.

Đến nay, hơn 1.100 bị can đã bị khởi tố về các tội Sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm; Tàng trữ tiền giả; Đánh bạc và Cướp giật tài sản.

Triệt xóa đường dây

Vụ án 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam được phát hiện hôm 16/3/2023. Khi đó, Chi Cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông qua máy soi chiếu phát hiện trong vali của các nữ tiếp viên có dấu hiệu nghi vấn chứa chất cấm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 157 túyp kem đánh răng chứa hơn 11,2kg ma túy tổng hợp. Các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật.

Ma túy được ngụy trang trong các túyp kem đánh răng gửi từ Pháp về Việt Nam (Ảnh: Cục Hải quan TPHCM cung cấp).

Qua đó, Công an TPHCM xác định, khi 4 tiếp viên đang lưu trú tại Pháp, có một người Việt Nam nhờ chuyển 327 túyp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà.

Các tiếp viên này tận dụng việc vali đựng hành lý thừa cân để vận chuyển hàng về Việt Nam lấy tiền công, không biết bên trong 327 túyp kem đánh răng nhận vận chuyển có cất giấu ma túy. Do vậy, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự, lập chuyên án VN10 để đấu tranh, truy xét, đồng thời quyết định trả tự do cho các nữ tiếp viên.

"Việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên thời điểm đó dù nhiều áp lực, nhưng đảm bảo không làm oan người vô tội và đặt tính nhân văn lên hàng đầu", lãnh đạo Công an TPHCM chia sẻ.

Thông tin về việc triệt phá chuyên án VN10 được lưu giữ tại Nhà truyền thống Công an TPHCM (Ảnh: Lê Trai).

Chỉ sau một ngày lập chuyên án, Công an TPHCM đã bắt giữ 36 đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đồng thời, cảnh sát xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy được gửi từ Pháp về Việt Nam. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các túyp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng, lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy.

Sau khi ma túy về đến Việt Nam, các đối tượng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một người tại Đồng Nai tách thành từng kiện hàng riêng, sau đó giao cho các đối tượng tại TPHCM và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại TPHCM và một số tỉnh, thành khác.

Với phương châm "không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy", Công an TPHCM đã miệt mài truy xét, không ngừng mở rộng vụ án.

Khởi tố hơn 1.100 bị can

Qua hơn 600 ngày đấu tranh chuyên án, các đơn vị đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng, thu giữ 323,5kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan. Cảnh sát cũng làm rõ các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng.

Ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây bị bắt trong quá trình Công an TPHCM mở rộng điều tra chuyên án VN10 (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, Công an Thành phố đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, điển hình như Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây), "cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Theo Công an TPHCM, những người nổi tiếng này đã mua ma túy của các đối tượng trong đường dây ma túy trên để sử dụng. Qua thời gian theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM đã bắt quả tang ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác tụ tập sử dụng ma túy tại một địa điểm ở quận Tân Bình, riêng người mẫu An Tây và "cô tiên" Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị bắt khi cảnh sát đột kích vào một căn hộ ở TP Thủ Đức.

"Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, triệt để, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo ban chuyên án xác minh, làm rõ những đầu mối thông tin nhỏ nhất, có những vụ án đã truy xét, chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà các đối tượng đã thực hiện từ năm 2021. Từ đó, đơn vị đã gặt hái được những thành công như hiện nay", lãnh đạo Công an TPHCM chia sẻ.

Với những thành tích đã đạt được trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, Công an TPHCM đã nhận được nhiều thư khen của lãnh đạo Bộ Công an. Đây là sự ghi nhận cho những quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, mưu trí, sáng tạo và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an TPHCM trong đấu tranh với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng".