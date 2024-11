Nhóm thanh, thiếu niên mang theo dao, kiếm "đại náo" trên quốc lộ

Ngày 6/11, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, đang đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm 2 nhóm đối tượng mang theo hung khí có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện này trong thời gian qua.

Các đối tượng tham gia lạng lách, đánh võng và dùng hung khí bị Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Những ngày cuối tháng 10, tổ công tác 373, Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được thông tin người dân cung cấp về việc có một số nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy, cầm theo hung khí lạng lách, đánh võng trên tuyến quốc lộ 48 qua địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa và đường Hồ Chí Minh.

Nhận được thông tin, Công an huyện Nghĩa Đàn triển khai lực lượng, bắt giữ hai nhóm gồm 36 đối tượng. Trong đó có 11 đối tượng trú tại huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), 25 đối tượng trú ở thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), có nhiều đối tượng chưa đủ 16 tuổi.

Hung khí mà hai nhóm thanh, thiếu niên dùng khi tổ chức chạy xe (Ảnh: Văn Hậu).

Tang vật thu giữ gồm 11 xe máy và xe gắn máy, 5 kiếm, 2 dao phóng lợn, 1 dao nhọn, 1 gậy sắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng; tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

"Khi chạy xe lạng lách, đánh võng, một số đối tượng mang theo các loại hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, kiếm, gậy sắt... và có hành vi đập phá phương tiện, gây thương tích đối với người đi đường. Chúng tôi tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật", một cán bộ Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết.