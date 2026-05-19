Nhóm thanh thiếu niên đi xe không biển số, cầm theo kiếm “dương oai”

Ngày 19/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khoảng 23h20 ngày 18/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện nhóm thanh thiếu niên gồm 5 đối tượng đi trên 4 mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo dao, kiếm tự chế để “diễu phố, dương oai”.

Đến khoảng 1h40 ngày 19/5, tại ngã tư đường Trần Phú giao với đường Nguyễn Trãi (phường Hạc Thành), tổ công tác đã áp sát, khống chế 3 đối tượng đang điều khiển 3 phương tiện vi phạm.

Nhóm thanh thiếu niên bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Danh tính các đối tượng gồm: C.T.P. (SN 2010), H.M.Đ. (SN 2006), cùng trú tại phường Hạc Thành; L.K.H. (SN 2011), trú tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cả 3 đối tượng nêu trên đều vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với nhiều lỗi như không đội mũ bảo hiểm; phương tiện không có gương chiếu hậu, không gắn biển kiểm soát, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe theo quy định.

Thời điểm tổ công tác áp sát, 2 đối tượng còn lại trong nhóm đã liều lĩnh phóng xe bỏ chạy, mang theo dao, kiếm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, tổ công tác phối hợp với Công an phường Ngọc Sơn nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ 2 đối tượng bỏ chạy tại một ngôi nhà trên địa bàn phường Ngọc Sơn, gồm: P.V.H. (SN 2009) và N.M.C. (SN 2009).

Tại nhà của N.M.C., lực lượng chức năng thu giữ một thanh kiếm Nhật dài.