"Có tật giật mình", nam thanh niên vội vã quay đầu khi thấy 141 Hà Nội

21h ngày 11/3, Tổ Y11 141 Công an TP Hà Nội chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị tại trụ sở Công an phường Tây Hồ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ban đêm. Hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng 141 được Công an TP Hà Nội tiến hành mỗi tối, tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào khung giờ, khu vực có nguy cơ cao về “tội phạm đường phố”.

Một tổ 141 có sự tham gia của lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông.

Đêm 11, rạng sáng 12/3, Tổ Y11 thực hiện tuần tra tại các tuyến phố Võ Chí Công - Lạc Long Quân - Bưởi - đường ven hồ Tây.

Bên cạnh việc phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm giao thông, tổ công tác cũng tiến hành kiểm tra hành chính những trường hợp có nghi vấn.

Hoạt động kiểm tra hành chính được thực hiện công khai, đúng quy trình. Người được kiểm tra hoàn toàn hợp tác với lực lượng chức năng.

Theo Công an Hà Nội, mô hình 141 mới sau khi được triển khai đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực, góp phần làm giảm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua các tuyến phố trung tâm.

Tuần tra tại phố Nhật Chiêu, đường ven hồ Tây, một nam thanh niên chở theo bạn gái khi thấy tổ công tác đã lập tức quay xe, dù cả 2 người đều đội mũ bảo hiểm. Nhận thấy dấu hiệu bất minh, xe của 2 cán bộ cảnh sát hình sự lập tức áp sát, yêu cầu nam thanh niên dừng xe.

Qua kiểm tra xác định nguyên nhân cho hành động quay xe khi gặp tổ công tác là việc bằng lái xe máy của nam thanh niên này là giả. Chỉ trong vài giây, cán bộ tổ công tác lập tức phát hiện giấy phép lái xe của nam tài xế không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tìm thấy một chiếc thuốc lá điện tử - thiết bị đã bị cấm sử dụng, lưu hành.

Làm việc với cơ quan chức năng, nam thanh niên khai bằng lái xe giả được bố mua cho với giá 200.000 đồng từ năm 2022, để thanh niên này có "giấy tờ tùy thân khi làm việc ở công ty".

Theo quy định, hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả là vi phạm pháp luật, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tổ 141 đã bàn giao thanh niên này cho Công an phường Tây Hồ tiếp tục xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an Hà Nội, sau khi tổ chức Công an TP theo mô hình mới, không còn công an cấp huyện, Công an TP đã ban hành Kế hoạch số 109 về điều chỉnh và tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng 141.

Mục tiêu của kế hoạch là bố trí lực lượng 141 theo hướng chuyên sâu, linh hoạt, hiệu quả trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là “tội phạm đường phố”; đảm bảo khoa học, sát với tình hình, diễn biến, quy luật, phương thức hoạt động của các loại “tội phạm đường phố”...

Đến khoảng 23h ngày 11/3, Tổ Y11 tiếp tục phát hiện hai người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định khi tham gia giao thông.

Qua kiểm tra, nam thanh niên này không xuất trình được bằng lái xe, đăng ký xe và đã được tổ công tác đưa về trụ sở Công an phường Tây Hồ làm việc.