Nhóm thanh niên nam nữ "mở tiệc" ma túy ở khách sạn

Ngày 1/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa triệt phá thành công nhóm thanh niên nam, nữ sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Golden Joy, ở quận Hồng Bàng và bắt 6 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Phạm Văn Phú (33 tuổi), Bùi Hoàng Sơn (34 tuổi), Bùi Huy Tiến (33 tuổi), cùng ở Thủy Nguyên (Hải Phòng); Nguyễn Thị L.A. (20 tuổi, ở Nghệ An), Lâm T.P. (21 tuổi, ở Sóc Trăng), Hà Thị T.T. (18 tuổi, ở Phú Thọ).

6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng tạm giữ 3 đối tượng Phú, Tiến, Sơn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, ngày 28/12, tại khu vực tổ 30 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền (Hải Phòng), Công an quận Ngô Quyền bắt giữ Tống Vân Tươm (24 tuổi, ở Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,17gam heroin.

Tiếp đến ngày 29/12, tại phường Cát Bi, quận Hải An (Hải Phòng), Công an quận Hải An bắt giữ Định Văn Thắng (34 tuổi, ở Nam Định) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,19gam heroin.