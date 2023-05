Nhóm cướp "nhí" mang dao, kiếm đi cướp xe máy

Ngày 11/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện An Dương đã tạm giữ Trần Đức V. (16 tuổi, ở phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền) và Đỗ Hoàng B. (16 tuổi, ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi Cướp tài sản, xảy ra vào rạng sáng ngày 1/5 tại Khu đô thị PG, xã An Đồng, huyện An Dương.

Trần Đức V. và Đỗ Hoàng B. (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Cụ thể, vào khoảng 0h30 ngày 1/5, ba người cùng ở huyện An Dương điều khiển xe máy đi tới đoạn Khu đô thị PG thì bất ngờ bị một nhóm 10 đối tượng đi xe máy cầm dao, kiếm đuổi theo chém, cướp một xe máy BKS 15P-027.75.

Nhận được tin báo, tới 13h cùng ngày, Công an huyện An Dương phối hợp với Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan vụ cướp nói trên là Trần Đức V. và Đỗ Hoàng B.

Công an huyện An Dương đang tiếp tục làm rõ vụ án.