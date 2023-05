Khởi tố nhóm "đạo chích" nhí đuổi đánh, cướp xe máy người đi đường

Ngày 10/5, Công an TP Hải Phòng thông tin Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Vinh (SN 2005, ở xã Mỹ Đồng); Nguyễn Thành Nguyên (SN 2007), Lâm Hoàng Vũ (SN 2005, cùng ở xã Trung Hà) và Nguyễn Tiến Bắc (SN 2004, ở xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên), về hành vi Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, đêm 14/4, tại khu vực cầu Vũ Yên thuộc KCN Vsip Hải Phòng xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Trần Văn Đ. (SN 2007, ở huyện Thủy Nguyên).

Nhóm đạo chích bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Vào thời gian trên, anh Đ. bất ngờ bị một nhóm đối tượng đuổi đánh, sau đó cướp chiếc xe máy Honda Wave.

Công an huyện Thủy Nguyên xác định nhóm cướp trên gồm 4 đối tượng Vinh, Nguyên, Vũ, Bắc. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng, thu hồi tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai do cần tiền chơi game nên rủ nhau cướp xe máy của người đi đường để bán lấy tiền.

Khoảng 22h ngày 14/4, khi nhóm của Vinh đến khu vực cầu Vũ Yên phát hiện anh Trần Văn Đ. đi xe máy một mình. Lập tức, các đối tượng tăng ga đuổi theo, ép xe anh Đ. dừng lại.

Sau đó, Vinh, Nguyên, Vũ tiến đến dùng tay chân, dép và mũ bảo hiểm đánh, khiến anh Đ. sợ hãi rút chìa khóa xe rồi bỏ chạy. Sau đó nhóm "đạo chích" mang xe máy của anh Đ. đi cắm được 600.000 đồng.

Cảnh sát cho hay, số tiền cắm xe máy, cả nhóm của Vinh đã sử dụng ăn tiêu, chơi game hết trong đêm. 4 đối tượng đều bỏ học, thường xuyên lang thang "dạt nhà" và cùng chung sở thích nghiện game.