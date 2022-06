Nhóm côn đồ đất Cảng nổ súng vào nhà dân

Khu vực xảy ra vụ nổ súng (Ảnh: CTV).

Vụ việc được Công an quận Hải An bước đầu xác định xảy ra tối ngày 19/6.

Cụ thể, vào thời điểm trên một nhóm khoảng 10 đối tượng do Nguyễn Văn V.(SN 1992, ở phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) cầm đầu đi một xe ô tô dẫn đoàn 6-7 xe máy đến trước ngôi nhà trên đường Đồng Xá 2 (phường Thành Tô) tìm chủ nhà là anh Đỗ Minh T. (SN 1979) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến cửa nhà anh T., nhóm côn đồ nổ nhiều phát súng rồi lên xe bỏ đi. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ nổ súng, theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng quận Hải An, do sáng cùng ngày, Nguyễn Văn V. đã cho người xây bịt lối đi chung giữa nhà V. với nhà bà Vũ Thị N. (SN 1962, ở cùng phường Thành Tô, quận Hải An).

Bị bịt lối đi lại, bà N. nhờ anh T. nói chuyện với V. để V. phá dỡ bức tường trên. Tuy nhiên Nguyễn Văn V. không chấp nhận dẫn đến mâu thuẫn và tối cùng ngày xảy ra vụ nổ súng trên.

Cũng theo cơ quan công an, sau khi gây ra vụ nổ súng, Nguyễn Văn V. cùng đồng bọn đã rời khỏi nơi cư trú.