Nhóm "bay lắc" tháo chạy tán loạn khi công an bất ngờ đột kích quán karaoke

Dân trí Khi lực lượng công an đến kiểm tra quán karaoke, 8 đối tượng đang "bay lắc" trong phòng hát tung cửa chạy tán loạn, tuy nhiên các đối tượng đã bị bắt giữ.

Ngày 29/9, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam thông tin đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý quán karaoke mở trái phép trong mùa dịch cùng 8 đối tượng tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke này.

Các đối tượng "bay lắc" trong quán karaoke (Ảnh: Công an TP Hội An cung cấp).

Theo Công an TP Hội An, tối 27/9, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra quán karaoke Victory ở đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, TP Hội An.

Khi phát hiện lực lượng công an đến kiểm tra, số người tụ tập tại quán đã bỏ chạy theo lối thoát hiểm phía sau của quán. Tuy nhiên, lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ 8 đối tượng gồm 5 nam, 3 nữ.

Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với ma túy. Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã thuê 2 phòng để hát karaoke và "phê" ma túy.

Người quản lý cơ sở karaoke cũng thừa nhận đã tổ chức hoạt động kinh doanh karaoke trong thời gian UBND tỉnh Quảng Nam áp dụng biện pháp tạm dừng loại hình hoạt động kinh doanh này để phòng chống dịch Covid-19, thừa nhận đã không kiểm soát, để khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an TP Hội An đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công Bính