Nhân viên thu hồi nợ ở TPHCM tạt máu heo để đòi tiền

Ngày 18/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình khởi tố bị can Võ Sơn Tùng (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh), Lê Thanh Hậu (SN 1997, ngụ quận Gò Vấp) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tùng (bìa trái) và Hậu bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, sáng 23/10, ông N.T.C. (ngụ quận Tân Bình) phát hiện trước nhà có nhiều vết máu nên trình báo công an. Ông C. cho biết, trước đó 5 ngày, ông bị nhóm 4 người đến nhà hăm dọa, chửi bới để đòi tiền.

Ông C. khẳng định bản thân không có nợ ai hay tổ chức nào. Người mà nhóm này nhắm đến là ông P., khách thuê nhà của ông C. nhưng người này đã trả mặt bằng từ lâu.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Bình xác định Tùng là nghi phạm gây án nên bắt giữ. Nam thanh niên khai, anh ta là nhân viên thu hồi nợ, nhận hồ sơ về khách hàng tên P. nợ khoảng 100 triệu đồng có địa chỉ tại nhà ông C..

Do đó, Tùng nhiều lần đến nhà ông C. gây rối, rải tờ rơi để đòi nợ nhưng không thành. Rạng sáng 23/10, anh ta mua 1kg máu heo rồi cùng Lê Thanh Hậu tìm đến nhà ông C. để tạt và tiếp tục rải tờ rơi.

Ngoài vụ việc xảy ra tại nhà ông C., Tùng khai gây ra thêm 3 vụ khác tại quận 10, quận Gò Vấp và huyện Bình Chánh.

Công an quận Tân Bình cho biết, trước đó đơn vị cũng triệt phá một nhóm tạt sơn, chất bẩn vào nhà ông L. (ngụ phường 12). Ông L. cũng là nạn nhân, khi cho một phụ nữ thuê nhà để mở tiệm làm móng. Tuy nhiên, khi vị khách trả nhà rời đi, ông L. bị vạ lây bởi nhóm đòi nợ.