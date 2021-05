Nhân viên bưu điện chiếm đoạt 400 triệu tiền lương hưu, trợ cấp xã hội

Dân trí Trong quá trình giao nhận các khoản trợ cấp, Thuần mang số tiền chưa chi trả hết để trả nợ cá nhân; đồng thời cùng với vợ lừa huy động tiền gửi tiết kiệm vào bưu điện để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thiệu Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Tống Viết Thuần (SN 1991), là nhân viên Bưu điện văn hóa xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tống Viết Thuần tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của nhiều người dân trên địa bàn xã Thiệu Nguyên, phản ánh việc Thuần đã lợi dụng việc đi nhận tiền từ Bưu điện huyện Thiệu Hóa về chi trả cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã để chiếm đoạt tiền lương hưu, trợ cấp xã hội tháng 1 và tháng 2/2021, với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Nhận được tin báo của nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế điều tra, xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra cho thấy, do nợ nần nhiều người nên trong quá trình đi giao nhận các khoản trợ cấp của các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Thiệu Nguyên, Thuần mang số tiền chưa chi trả hết là 439.561.000 đồng để trả nợ cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thiệu Hóa còn phát hiện Thuần cùng vợ là Nguyễn Thị Định, cũng là nhân viên Bưu điện văn hóa xã Thiệu Nguyên, đã có hành vi lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn xã này để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn huy động tiền gửi tiết kiệm vào bưu điện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thiệu Hóa làm rõ.

Trần Lê