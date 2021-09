Nhận tiền để trả lại giấy tờ cho những người đánh rơi rồi… biến mất

Dân trí Hậu lên mạng tìm kiếm thông tin của những người làm mất giấy tờ. Sau đó, Hậu yêu cầu những người này chuyển tiền vào tài khoản của mình thì mới trả giấy tờ. Tuy nhiên, nhận tiền xong, Hậu… biến mất.

Ngày 13/9, Công an huyện Thăng Bình cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 1996, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu (Ảnh: Công an huyện Thăng Bình).

Trước đó, lực lượng công an tiếp nhận tin báo về việc có đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn xã Bình An, huyện Thăng Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bình An xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên là Nguyễn Văn Hậu nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận, từ tháng 5 đến khi bị phát hiện, đối tượng thường xuyên lên mạng xã hội Facebook tìm các tin, bài đăng bị mất giấy tờ. Sau đó, Hậu liên hệ với bị hại nói mình đã nhặt được và yêu cầu bị hại chuyển tiền "hậu tạ" vào tài khoản ngân hàng của mình để nhận lại giấy tờ. Sau khi nhận được tiền, Hậu cắt liên lạc với các nạn nhân.

Với thủ đoạn như trên, Hậu đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 33 bị hại, với tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

Hiện Nguyễn Văn Hậu đã được Công an xã Bình An đã bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình tiếp tục mở rộng, điều tra xử lý theo quy định.

Công an huyện Thăng Bình thông báo cho người dân biết, hiểu và nâng cao cảnh giác để tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời, thông báo ai là bị hại của vụ việc trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình để được giải quyết.

Công Bính