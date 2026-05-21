Nhận 88 tỷ đồng, cấp dưới của cựu Bộ trưởng Tiến khai doanh nghiệp tự đưa

Ngày 20/5 - ngày đầu diễn ra phiên xét xử 10 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi các bị cáo để làm rõ các sai phạm liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Cựu bộ trưởng day dứt vì dự án tâm huyết bị chậm tiến độ

Trả lời thẩm vấn hơn 10 phút trước tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giữ giọng bình tĩnh, chậm rãi, trả lời rõ các câu hỏi của HĐXX.

Với vai trò người đứng đầu ngành y tế thời điểm triển khai dự án, bà Tiến thừa nhận trách nhiệm rất lớn khi 2 bệnh viện chậm đưa vào sử dụng suốt nhiều năm.

"Tôi rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, vì dự án kéo dài khiến người dân chưa được sử dụng bệnh viện", bị cáo Tiến trình bày.

Theo lời khai, do hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực y tế nên bà không am hiểu sâu về xây dựng.

Khi triển khai hai dự án, lãnh đạo Bộ Y tế kỳ vọng đây sẽ là những bệnh viện hiện đại, đủ khả năng điều trị kỹ thuật cao để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bà Tiến cho biết, thời điểm đó ngành y tế thường xuyên tham khảo mô hình bệnh viện trong và ngoài nước, từ đó mong muốn xây dựng các công trình mang tính dấu ấn cho ngành. Song các bị cáo không nghĩ có ngày phải đứng trước bục khai báo, đối diện với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Tại tòa, cựu Bộ trưởng Kim Tiến thừa nhận đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới. Theo Viện kiểm sát, trong quá trình điều tra và truy tố, bà Tiến đã nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm (Bộ Y tế), cho rằng mức thiệt hại quy kết bị cáo trong cáo trạng là quá nặng nề.

Ông Thắng khai thời điểm triển khai dự án chỉ tập trung làm chuyên môn, không nhận thức được sai phạm cũng như hậu quả gây ra.

Theo bị cáo, giai đoạn đó hệ thống quy định pháp luật còn chồng chéo, “đúng chỗ này lại sai chỗ khác” nên dẫn tới sai sót.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế (Ảnh: Nguyễn Hải).

“Bị cáo làm trưởng ban phụ trách kỹ thuật xây dựng mà không đọc văn bản pháp luật thì làm cái gì?”, chủ tọa chất vấn.

Ông Thắng trả lời, không thể nắm hết các quy định vì nhiều nội dung vượt ngoài chuyên môn của mình.

Trước lời khai này, chủ tọa yêu cầu bị cáo thành khẩn vì thái độ khai báo tại tòa sẽ là căn cứ xem xét tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX sau đó công bố lời khai trong giai đoạn điều tra, thể hiện việc thuê Công ty VK (Bỉ) làm tư vấn thiết kế xuất phát từ gợi ý của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dù chưa tổ chức khảo sát năng lực của công ty này.

Doanh nghiệp "tự mang" gần 90 tỷ đồng đến biếu

Theo hồ sơ vụ án, dù Công ty VK không cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh kinh nghiệm, năng lực, ông Thắng vẫn đồng ý triển khai thủ tục để chỉ định đơn vị này tham gia dự án.

Về cáo buộc nhận hối lộ hơn 88 tỷ đồng, tương đương khoảng 5% giá trị các gói thầu, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng ban đầu khai doanh nghiệp tự mang tiền đến đưa.

Song khi chủ tọa đặt câu hỏi: “Tại sao các nhà thầu đều đưa mức tròn 5% chứ không phải 2% hay 3%?”, bị cáo Thắng đáp mình không yêu cầu và việc nhận tiền không phải cho riêng cá nhân bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tiếp tục thẩm vấn, chủ tọa yêu cầu cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm (Bộ Y tế) làm rõ số tiền đã đưa cho những ai.

Bị cáo Thắng trình bày, đã đưa cho bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế) 3,47 tỷ đồng, ông Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) 2,9 tỷ đồng, ông Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) 1,7 tỷ đồng,...

Ngoài ra, ông Thắng còn bị cáo buộc đưa 2 triệu USD (tương đương hơn 46 tỷ đồng) cho ông Lê Thanh Thiêm, cựu Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, nhờ tác động đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để bỏ qua sai phạm, tránh bị xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, theo cáo buộc, ông Thiêm không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào mà đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế), mong được xem xét vai trò, vị trí để nhận mức án nhẹ nhất.

Ông Tú khai quá trình thực hiện nhiệm vụ đều dựa trên ý kiến tập thể, được hội đồng thống nhất rồi trình lãnh đạo phê duyệt.

Tuy nhiên, khi dự án gặp vướng mắc, bị cáo nhiều lần day dứt vì Ban quản lý dự án y tế trọng điểm không báo cáo Bộ trưởng để có phương án hiệu quả hơn.

“Phát hiện ra tại sao bị cáo không ngăn chặn, không trình Bộ trưởng?”, chủ tọa truy vấn.

Trả lời, ông Tú cho rằng nhiệm vụ của mình chỉ dừng ở khâu lập kế hoạch đấu thầu.

Bị cáo nói bản thân được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật, lần đầu theo dõi dự án lớn, phức tạp nên tin tưởng vào cấp dưới và kết quả thẩm định của các đơn vị chức năng. “Từ lúc thực hiện dự án đến khi bị khởi tố, bị cáo ăn ngủ không yên”, ông Tú trình bày và cho biết đã tự nguyện nộp 35 triệu đồng khắc phục hậu quả.