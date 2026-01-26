Nhận 800 triệu đồng, cựu TGĐ Vicem "không bất ngờ vì thu nhập rất cao"

Chiều 26/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem), bước vào phần xét hỏi.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi các bị cáo từng là lãnh đạo tại Vicem để làm rõ những sai phạm khi thực hiện dự án "trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" tại khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (73 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vicem) khai, dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem là niềm mong mỏi của hàng nghìn cán bộ nhân viên Tổng công ty vì cần trụ sở làm việc mới.

Do đó, trong quá trình dự án được triển khai, dù biết hiệu quả hoàn thành thấp nhưng đơn vị vẫn quyết tâm làm. Song bị cáo không ngờ lại dẫn đến những hậu quả, sai phạm lớn để phải đứng trước tòa như hôm nay.

Về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh cho rằng bản thân không vi phạm vì không chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh ngồi xe lăn, cầm theo túi thuốc và chai nước khi hầu tòa (Ảnh: Minh Hùng).

Số tiền doanh nghiệp gửi lại chỉ là được họ trích từ % lợi nhuận sau khi trúng thầu để cảm ơn, bị cáo nói.

Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận có cầm của Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem) 800 triệu đồng. Số tiền này, ông Ngọc Anh nhận nhiều lần, mỗi lần 100-200 triệu đồng, vào dịp Tết và ngày quốc tế lao động.

Khi nhận tiền, bị cáo Ngọc Long cũng không nói cho ông Ngọc Anh biết đây là tiền gì.

HĐXX truy vấn, việc nhận những khoản tiền lớn 100-200 triệu đồng từ hơn 10 năm trước là bất thường mà bị cáo lại coi là “nhỏ”, thế nào mới là “lớn”?

Trả lời, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh cho rằng thời điểm đó thu nhập lãnh đạo Vicem rất cao, khoảng 80-100 triệu đồng/tháng, nên cảm thấy không thắc mắc hay bất ngờ khi cầm tiền của Dư Ngọc Long.

Bị cáo Ngọc Anh trình bày, thời điểm chuẩn bị thực hiện dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem, Dư Ngọc Long có đưa Đỗ Đình Thu khi đó là Tổng giám đốc Công ty Econ lên gặp.

Trong khi nói chuyện, ông Ngọc Anh nói Long và Thu "tự bàn bạc".

"Bị cáo không có chỉ đạo ngầm gì để doanh nghiệp trúng thầu. Anh em đồn là bị cáo đồng ý, thực tế bị cáo không có chỉ đạo gì", bị cáo Ngọc Anh khai và cho biết đã khắc phục lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Đối chất tại tòa, ông Đỗ Đình Thu khai đã nhờ Dư Ngọc Long giúp đỡ để trúng thầu và thỏa thuận “cảm ơn” 5% lợi nhuận.

Sau khi trúng thầu, Công ty Econ tiếp tục lập khống chi phí nhân công và thuê thiết bị, gây thiệt hại hơn 15,6 tỷ đồng.

Tổng số tiền ông Thu đưa cho ông Dư Ngọc Long là 3,25 tỷ đồng. Sau đó bị cáo Long chia cho Nguyễn Ngọc Anh, Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm cựu Tổng giám đốc Vicem) và Tạ Quang Bửu (cựu Phó Tổng Giám đốc Vicem); phần còn lại sử dụng cá nhân.

Theo cáo buộc, Quá trình triển khai dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem đã bộc lộ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và trong hoạt động đấu thầu, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn.

Cụ thể, từ năm 2006 đến 2011, mặc dù đã có các tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, song Dư Ngọc Long vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao bất thường để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai dự án.

Trên cơ sở các số liệu không đúng thực tế này, ông Nguyễn Ngọc Anh đã ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482 tỷ đồng.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh nhưng Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐQT Vicem) và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư liên tục được điều chỉnh tăng lên hơn 1.950 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng.