Nguyên nhân khiến cựu chủ tịch phường ở Quảng Ngãi vướng lao lý

Ngày 27/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm đất đai tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ).

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, thửa đất số 12, tờ bản đồ số 68 (đường Bà Triệu, phường Kon Tum) thuộc quyền quản lý của nhà nước và cơ quan chức năng đang giải quyết tranh chấp với người dân.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt tạm giam ông N.V.H. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Tuy nhiên, khi đang giữ chức Chủ tịch UBND phường Quang Trung (cũ), ông N.V.H. cố ý ký xác nhận thửa đất số 12 không có tranh chấp và không chỉ đạo lấy ý kiến khu dân cư để xác nhận vào các hồ sơ, tài liệu.

Trên cơ sở này, ông N.V.C., cựu cán bộ địa chính phường Quang Trung (cũ) đã lập hồ sơ, chuyển đến cơ quan chức năng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 12 cho một người dân.

Như Dân trí thông tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông N.V.H., cựu Chủ tịch UBND phường Quang Trung (cũ) và cấp dưới là ông C., cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.