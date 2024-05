Chiều 21/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan An ninh điều tra của tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Hùng (SN 1979), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn; Lê Huy Hoàng (SN 1986), Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn; Cao Xuân Hiệp (SN 1984), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thế Hùng và Cao Xuân Hiệp bị khởi tố điều tra về tội Nhận hối lộ, Lê Huy Hoàng bị khởi tố điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thế Hùng (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 23 đối tượng liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng năm 2020-2022, do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư của các dự án, tình hình đất đai trên địa bàn thành phố Sầm Sơn có nhiều biến động.

Lợi dụng nhu cầu người dân làm các thủ tục liên quan đến đất đai, một số đối tượng đã câu kết với những cán bộ làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chính phường, Chi cục Thuế... đứng ra làm trung gian, nhận khoán hồ sơ, giấy tờ, đăng ký biến động đất đai cho người dân và lấy một khoản tiền chi phí từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng.

Sau khi nhận hồ sơ và tiền của người dân, các đối tượng móc nối và đưa tiền cho cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai do các đối tượng đã quen biết từ trước để làm thủ tục hồ sơ…, tùy theo mối quan hệ, vị trí, vai trò của từng bộ phận mà tỷ lệ ăn chia có sự khác nhau.

Lực lượng công an khám xét nơi làm việc của bị can Lê Huy Hoàng, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Người dân không gửi tiền chi phí sẽ bị gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian, thậm chí nhiều lần nộp nhưng không được tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn cụ thể.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ của các đối tượng.

Tính đến nay, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước đến nay thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa.