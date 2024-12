Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túy

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an thành phố Vinh đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để phá thành công một chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Kết quả, 4 đối tượng đã bị bắt giữ cùng 28.207 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Mùa Dua Thái - nguyên Chủ tịch UBND xã Na Ngoi - bị bắt vì buôn bán ma túy (Ảnh: Thúy Hưng).

Theo nguồn tin, trước đó, Công an thành phố Vinh đã phát hiện một số đối tượng từ địa phương khác đến cư trú trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vi phạm pháp luật về ma túy.

Trong số đó, nổi bật là Trần Thế Hùng (SN 1990, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), người đã móc nối với các đối tượng nước ngoài để mua ma túy với số lượng lớn và cung cấp cho các điểm bán lẻ trong nước.

Công an thành phố Vinh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để xác lập chuyên án. Ngày 14/12, ban chuyên án nhận được thông tin về việc Hùng đang di chuyển đi lấy ma túy từ người nước ngoài. Ban chuyên án đã mật phục và theo dõi di biến động của đối tượng.

Khoảng 2h ngày 15/12, ban chuyên án phát hiện Hùng điều khiển phương tiện trên quốc lộ 7C, thuộc xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ban chuyên án phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông vây bắt đối tượng. Mặc dù Hùng chống trả quyết liệt, lực lượng ban chuyên án đã khống chế thành công đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 28.207 viên ma túy tổng hợp cùng các vật chứng liên quan khác. Mở rộng điều tra, cùng ngày, ban chuyên án đã phân công nhiều tổ công tác truy bắt các đối tượng liên quan.

Vào khoảng 3h tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh, ban chuyên án đã bắt giữ thành công Nguyễn Quốc Cường (SN 1986, trú tại phường Nghi Hải, thành phố Vinh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.501 gói nhỏ heroin, 107 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động và một số tang vật khác.

Tiếp đến vào khoảng 11h cùng ngày, tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), ban chuyên án phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã bắt giữ đối tượng "trùm" ma túy khét tiếng mang quốc tịch Lào - Tồng Cu Mua (SN 1983), thu giữ 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác.

Ông trùm ma túy người Lào là Tồng Cu Mua bị bắt (Ảnh: Thúy Hưng).

Vào khoảng 11h30 cùng ngày, một mũi trinh sát khác trong ban chuyên án đã bắt giữ thành công Mùa Dua Thái (SN 1969, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 100 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Được biết, Mùa Dua Thái nguyên là Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.