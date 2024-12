Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ thành công một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú tại tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú tại tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988), cả hai đều trú tại Ninh Bình.

Cơ quan chức năng lấy lời khai với đối tượng cầm đầu Vũ Trung Kiên (Ảnh: Văn Hậu).

Nhóm đối tượng này đã tạo dựng một hệ thống "chân rết" trên khắp cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng, phục vụ cho hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Các đối tượng tiếp cận nhiều thành phần xã hội, đặc biệt là người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật, học sinh, sinh viên để thuê mở tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đến 4 triệu đồng/tài khoản.

Các đối tượng cầm đầu ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bị Công an Nghệ An bắt giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Sau khi thu mua tài khoản, nhóm này cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới như Đào Văn Khánh (SN 2001, ở Sơn La), Bùi Thị Thương (SN 1984, ở Hà Nội) và Tạ Thị Lan Anh (SN 1973, ở Hà Nội) để thực hiện các giao dịch.

Nhóm này sau đó giao cho các đối tượng cấp dưới như Đặng Quý Dương (SN 2004, ở Thái Nguyên), Hà Thị Lan (SN 1986, ở Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (SN 1984, ở Thái Bình).

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Cơ quan Công an đã làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để thực hiện lừa đảo và rửa tiền.

Ngày 15/12, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp với các cơ quan chức năng, đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng liên quan.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định nhóm đối tượng này đã lừa đảo và rửa tiền hơn 50 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân trên cả nước. Tại Nghệ An, có nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng về các tội danh liên quan. Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.