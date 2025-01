Ngày 9/1, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Trần Thị Chanh (SN 1969, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Đậu Văn Tuấn (SN 1986) và Nguyễn Thanh Sỹ (SN 1989), đều trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Trước đó, Công an phường Hưng Lộc, thành phố Vinh phát hiện Đậu Văn Tuấn và Nguyễn Thanh Sỹ có dấu hiệu bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn và khu vực lân cận.

3 đối tượng Trần Thị Chanh, Đậu Văn Tuấn và Nguyễn Thanh Sỹ (Ảnh: Phạm Thủy).

Các đối tượng đã thuê phòng trọ để tá túc và hành nghề xe ôm, đồng thời bán ma túy cho người nghiện trong khu vực.

Sau quá trình điều tra, ngày 5/1, Công an phường Hưng Lộc đã bắt giữ Tuấn và Sỹ, thu giữ 22,7g ma túy, 2 điện thoại và một số tang vật liên quan khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an phường Hưng Lộc đã bắt giữ Trần Thị Chanh, thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp, 3 gói ma túy đá, 1 gói heroin và một số tang vật khác.

Chanh được xác định là đầu nậu, chuyên bán ma túy cho các đối tượng mua về sử dụng và bán lẻ.

Công an thành phố Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.