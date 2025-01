Chặn đứng vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp qua biên giới

Ngày 8/1, Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Long An) cho biết, đơn vị vừa bàn giao Hoàng Duy Quang (22 tuổi, quê Đồng Nai) cho Công an tỉnh Long An để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quang bị lực lượng biên phòng bắt giữ cùng số ma túy (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Theo Thượng tá Trung, lúc 10h40 ngày 5/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với Đoàn 3 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm), Công an huyện Đức Huệ và Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây kiểm tra Quang tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây.

Lực lượng chức năng phát hiện Quang vận chuyển 1.713 viên nén ma túy tổng hợp từ Campuchia. Quang khai được một người ở Campuchia thuê vận chuyển số ma túy trên về TP Biên Hòa (Đồng Nai), với giá 20 triệu đồng.

Vừa vận chuyển qua khu vực biên giới, Quang bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ.

Thượng tá Phạm Thành Trung cho biết, đơn vị đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.