Ngày 29/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Tuấn (SN 1970), trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) và Hồ Đình Tùng (SN 1979), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, từ năm 2012, Công ty cổ phần gạch ngói Sông Lam (xóm 10, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc) đã ngừng hoạt động.

Đối tượng Hồ Đình Tùng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Văn Hậu).

Tất cả các tài sản trong khuôn viên, Công ty cổ phần gạch ngói Sông Lam đã thế chấp để vay vốn tín dụng tại ngân hàng.

Tuy nhiên, Đào Văn Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị và Hồ Đình Tùng, Giám đốc Công ty cổ phần gạch ngói Sông Lam lợi dụng chức vụ vẫn ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty trong và ngoài tỉnh Nghệ An để bán tài sản, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền cọc trong các hợp đồng kinh tế.

Tại Nghệ An, bước đầu cơ quan công an chứng minh với thủ đoạn nói trên, 2 đối tượng Tuấn và Tùng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một bị hại với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Đối tượng Đào Văn Tuấn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Văn Hậu).

Để mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Lộc thông báo truy tìm bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên, nhanh chóng liên hệ Công an huyện này để được phối hợp giải quyết.