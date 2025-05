Người phụ nữ nhảy từ ban công xuống nghi bị chồng bạo hành

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin về một vụ bạo hành gia đình được cho là xảy ra tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm khi người vợ phải nhảy từ ban công tầng cao để trốn chạy người chồng truy sát lúc rạng sáng.

Theo người đại diện pháp lý của nạn nhân, sự việc xảy ra vào rạng sáng một ngày đầu tháng 5, khi người vợ đang ngủ cùng con gái nhỏ 2 tuổi thì bị chồng hành hung.

Đáng nói, theo nạn nhân, trong lúc hành hung, người chồng cầm con dao, miệng liên tục gào "giết", bất chấp vợ quỳ lạy, van xin. Để thoát thân, người vợ tìm đường chạy ra ban công và liều mình nhảy xuống đất khi cửa chính đã bị khóa.

Cú ngã khiến người phụ nữ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại một bệnh viện lớn ở thành phố Vinh trong tình trạng gãy cột sống, có nguy cơ chèn ép tủy dẫn đến bại liệt. Hiện nạn nhân đã trải qua phẫu thuật và được theo dõi đặc biệt.

Vụ việc sau đó được Công an phường Hà Huy Tập thụ lý.

Người vợ nhảy ban công rơi xuống đất (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của người chồng có dấu hiệu phạm tội Giết người.

Do đó, các luật sư đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để đảm bảo đúng thẩm quyền và tính khách quan trong quá trình điều tra.

"Việc người vợ còn sống đến hôm nay là yếu tố nằm ngoài ý muốn của hung thủ. Nếu không có hành động nhảy ban công để thoát thân, có thể hậu quả đã nghiêm trọng hơn rất nhiều", đại diện nhóm pháp lý nêu quan điểm.

Đáng chú ý, nạn nhân đã đồng ý công khai vụ việc, bất chấp lo ngại về ảnh hưởng cá nhân, với mong muốn lên tiếng để cảnh tỉnh những kẻ coi thường pháp luật, cũng như kêu gọi cộng đồng không thờ ơ với nạn bạo hành gia đình.

Sáng 27/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Hà Huy Tập cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đơn vị đã chuyển lên Công an tỉnh Nghệ An để thụ lý theo thẩm quyền.

Hình ảnh cho thấy, người chồng hành hung vợ lúc rạng sáng (Ảnh cắt từ clip).

"Phụ nữ không phải nơi trút giận, xả rượu, xả stress. Người vợ, người mẹ của các con bạn là để yêu thương, chở che, không phải để đánh đập, truy sát. Cái ác không có chỗ tồn tại trong gia đình", đại diện nhóm hỗ trợ pháp lý chia sẻ.

Hiện các luật sư tiếp tục tập hợp chứng cứ, trong đó có hình ảnh, video và lời khai, để đề nghị cơ quan chức năng sớm khởi tố vụ án, xử lý đúng người, đúng tội danh theo quy định pháp luật.