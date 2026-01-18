Người phụ nữ nghèo trình báo bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số

Ngày 18/1, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang xác minh vụ việc một phụ nữ trình báo bị kẻ gian dàn cảnh, trộm mất 800 tờ vé số cùng thẻ cào trúng thưởng.

Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Châu (56 tuổi, tạm trú phường Buôn Ma Thuột), vào chiều 16/1, bà đã đến đại lý lấy 800 tờ vé số và thẻ cào trúng thưởng để chuẩn bị bán vào ngày 17/1. Bà Châu cho biết đã cẩn thận gói toàn bộ số vé này vào một túi đựng áo mưa và để trong giỏ xe đạp điện của mình.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh một phụ nữ lục lọi lấy đi 800 tờ vé số cùng thẻ cào trúng thưởng của người bán vé số (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 15h40 cùng ngày, khi bà Châu di chuyển đến khu vực Nhà văn hóa tỉnh Đắk Lắk trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Buôn Ma Thuột), một khách hàng đã hỏi mua vé số. Bà Châu liền dựng xe đạp điện và tiến lại phía khách để bán những tờ vé số còn tồn của ngày 16/1.

Trong lúc bà Châu đang giao dịch với khách, một phụ nữ khác đã nhanh chóng tiếp cận xe đạp điện của bà, lấy đi toàn bộ số vé số và thẻ cào trúng thưởng, sau đó rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Bà Châu nghi ngờ rằng có người đã theo dõi hành trình bà lấy vé số từ đại lý và dàn cảnh mua vé số để thực hiện vụ trộm.

“Tôi đang ở trọ, đi bán vé số mưu sinh qua ngày. Số tiền vé số tôi nợ đại lý rất lớn, tôi không biết làm thế nào để có tiền trả nợ”, bà Châu buồn bã nói.