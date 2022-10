Người phụ nữ mất gần 1 tỷ đồng vì tin lời giới thiệu trên mạng xã hội

Chiều 25/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nghiêm Văn Hùng (SN 1996, trú tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Hùng (đứng giữa) tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, vào ngày 19/9, chị N.T.H. (SN 1983, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lên facebook thấy tài khoản "Keng Ken" do Nghiêm Văn Hùng sử dụng đăng bài trên nhóm sàn đầu tư tiền ảo với nội dung: "Ai đã từng mất tiền ở sàn đầu tư em gỡ lại cho".

Vì trước đó chị H. đã từng chơi và mất tiền ở sàn đầu tư tiền ảo nên nhắn tin với chủ tài khoản facebook này để nhờ gỡ lại số tiền đầu tư đã mất. Nhận lời, Hùng thuê xe taxi đi từ Bắc Ninh vào nhà chị H. ở Hà Tĩnh để bàn chuyện "gỡ gạc" lại số tiền đã mất.

Đối tượng này "nổ" với chị H. nếu đầu tư 1,3 tỷ đồng, trong 2-3 ngày sẽ thu lợi nhuận khoảng 200-300 triệu đồng, cam kết không bị mất tiền.

Tin lời, người phụ nữ này đã chuyển vào tài khoản do Hùng cung cấp số tiền 900 triệu đồng. Sau đó, Hùng lừa chị này click vào một đường link, rồi nói đã thực hiện sai động tác nên mất tiền, phải ra gặp "sếp" ở Hà Nội lấy lại.

Hùng đưa người phụ nữ ra Hà Nội gặp "sếp", nhưng thực tế không gặp ai. Đối tượng khuyên chị H. về Hà Tĩnh, còn mình sẽ vào TPHCM để tìm cách lấy lại tiền. Khi nạn nhân đồng ý, Hùng cắt đứt liên lạc, quay về Bắc Ninh dùng tiền chiếm đoạt mua ô tô 5 chỗ trị giá khoảng 600 triệu đồng, số còn lại trả nợ. Sau khi biết mình bị lừa, chị H. đã trình báo cơ quan công an.