Người phụ nữ lộ 20 điện thoại khi qua cửa soi chiếu sân bay Nội Bài

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thúy Ngân (tên gọi khác Yoo Min Ah, quốc tịch Hàn Quốc, 46 tuổi) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, theo quy định tại Điều 189 BLHS.

Theo cáo trạng, sáng 28/4, Ngân di chuyển từ Busan (Hàn Quốc) đến sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay VJ981. Khoảng 11h, tàu bay hạ cánh.

Khi qua cửa soi chiếu an ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Công an huyện Sóc Sơn cùng Đội hành lý nhập khẩu phát hiện bị can cất giấu trong người 20 điện thoại di động đã qua sử dụng, không khai báo hải quan.

(Ảnh minh họa: CAND).

Sau khi xác minh, lực lượng chức năng kết luận, tháng 3/2006, Ngân lấy chồng Hàn Quốc, làm thủ tục nhập quốc tịch Hàn Quốc. Nữ bị can cũng đổi tên là Yoo Min.

Tháng 12/2013, Ngân ly hôn và lấy một người đàn ông Việt Nam đang sinh sống ở tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc. Ngày 17/11/2021, Ngân được cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Quá trình sống tại Hàn Quốc, Ngân quen một người phụ nữ tên Thủy (là người Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc). Biết Ngân sẽ về Việt Nam ngày 28/4, Thủy thuê Ngân vận chuyển 20 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Thủy trả cho Ngân thù lao 200.000 won, tương đương khoảng hơn 3,5 triệu đồng. Ngân đồng ý và nhận hàng vào tối 27/4.

Sáng hôm sau, Ngân ra sân bay Busan để làm thủ tục xuất cảnh. Theo quy định của Hàn Quốc, mỗi hành khách chỉ được mang theo 10 điện thoại nên Ngân đã nhờ một người Việt Nam cầm giúp 10 điện thoại.

Tại khu cách ly, Ngân lấy lại 10 điện thoại và cho vào vali, tiếp tục lên máy bay di chuyển trên chuyến bay VJ981. Khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Ngân bị cơ quan hải quan kiểm tra, phát hiện và thu giữ 20 chiếc điện thoại này (trị giá hơn 170 triệu đồng).

Quá trình điều tra, Ngân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua lời khai của Ngân và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra không đủ căn cứ để điều tra, truy cứu Thủy.