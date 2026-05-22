Người phụ nữ hai lần liên tiếp mắc bẫy một kẻ lừa đảo

Ngày 22/5, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan vừa nhận được ý kiến phản ánh của người dân về việc bị đối tượng lạ lừa cập nhật, cài đặt thông tin bảo hiểm.

Trước đó, một đối tượng gọi điện yêu cầu chị B. đến UBND phường Lý Văn Lâm (tỉnh Cà Mau) để cập nhật thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đối tượng còn dặn chị khi đi mang theo căn cước công dân và thẻ BHYT của bé.

Lúc này, chị B. trả lời không có thời gian đi nên đối tượng hướng dẫn kết bạn qua Zalo tên tài khoản “Nguyễn Trung Quân”, sẽ hỗ trợ cài đặt trên ứng dụng BHXH điện tử. Do tin tưởng nên chị B. làm theo hướng dẫn và bị đối tượng lừa rút 2 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Sau khi phát hiện mất tiền trong tài khoản, chị B. phản ánh thì đối tượng tiếp tục hướng dẫn “muốn lấy lại tiền dùng số tài khoản khác làm theo hướng dẫn sẽ được hoàn tiền lại”.

Chị B. mượn điện thoại và tài khoản của người anh để thực hiện và tiếp tục bị đối tượng rút mất hơn 7,8 triệu đồng.

Cơ quan BHXH khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh bị lừa đảo qua mạng (Ảnh minh họa: H.H).

Ông Trịnh Trung Kiên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan BHXH không có chủ trương điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt thẻ BHXH điện tử hay cập nhật thông tin trên ứng dụng BHXH số.

Người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác không kết bạn Zalo, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, nhận diện khuôn mặt,… cho người lạ để tránh bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lãnh đạo BHXH Cà Mau cũng khuyến cáo người dân cần tăng cường cập nhật các thông tin chính sách, pháp luật về các loại bảo hiểm theo kênh chính thống.

Khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi lừa đảo, người dân có thể trình báo sự việc với cơ quan công an hoặc báo về BHXH Cà Mau thông qua số điện thoại 02903.836.811 để phối hợp xử lý kịp thời.