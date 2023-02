Ngày 27/2, Công an quận 12 (TPHCM) đang tạm giữ Omơ Hoàng Sơn (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Omơ Hoàng Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, sáng 24/2, bà L.T.N.T. (49 tuổi, ngụ quận 12) đi xe đạp trong con hẻm ở gần nhà trên đường An Phú Đông 09 (phường An Phú Đông) thì bị nam thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật bông tai vàng.

Người phụ nữ bị giật bông tai trong hẻm ở TPHCM (Clip: Người dân cung cấp)

Bị cướp, bà T. hô hoán, đuổi theo nhưng không kịp. Một số người dân nghe tiếng kêu cứu lao ra hỗ trợ nhưng kẻ gian đã chạy mất.

Bà T. cho biết, bà đang đi mua đồ cúng 100 ngày mất của cha mình thì xảy ra vụ việc. Bông tai bị cướp giật trị giá khoảng 1 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét.

Bà T. đạp xe đuổi theo kẻ cướp (khoanh tròn đỏ) sau khi bị giật bông tai (Ảnh cắt từ clip).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Sơn là nghi phạm nên bắt giữ vào chiều 26/2 tại một địa chỉ ở phường 17, quận Gò Vấp.

Tại cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận hành vi và khai do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp giật.