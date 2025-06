Người nghiện ma túy tích trữ Methadone rồi bán cho các "con nghiện"

Ngày 22/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt giữ Lò Văn Bun (SN 1984, ở huyện Tam Đường) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý Bun là người nghiện, đang điều trị bằng Methadone, nhưng đã bớt liều dùng hàng ngày, tích trữ Methadone rồi tìm người nghiện khác để bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Lò Văn Bun tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lai Châu).

Trước đó, lúc 9h10 ngày 19/6, tổ công tác Công an xã Sơn Bình chủ trì phối hợp với Đội CSGT số 2, tổ công tác số 5 và Công an xã Bình Lư (huyện Tam Đường) đã bắt giữ Lò Văn Bun do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an Bun khai nhận, bản thân là người nghiện ma túy từ năm 2022, đang điều trị bằng Methadone tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đường và được cấp thuốc mang về uống tại nhà.

Lợi dụng việc này, từ tháng 2, Bun đã bớt liều dùng hàng ngày, tích trữ Methadone rồi tìm người nghiện khác để bán kiếm tiền. Cụ thể, chỉ trong 2 ngày (18 và 19/6), Bun đã bán Methadone hai lần cho L.V.N. và C.A.C. với số tiền 900.000 đồng.

Để tránh bị phát hiện, Bun hẹn giao dịch với người nghiện ở nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí tự mang chai nhựa đi chia thuốc tại bãi đá vắng người qua lại, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ tang vật gồm 600.000 đồng, 1 điện thoại và 2 chai nhựa chứa Methadone.

Vụ việc đang được Công an xã Sơn Bình phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu điều tra.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, Methadone là thuốc điều trị giúp người nghiện kiểm soát cơn thèm ma túy, dần ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, khi bị lạm dụng, mua bán, sử dụng sai mục đích, Methadone sẽ trở thành nguồn ma túy trá hình, kéo theo nhiều hệ lụy như tái nghiện, phát sinh tội phạm.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo, các cơ sở điều trị Methadone, chính quyền địa phương, gia đình người bệnh cần nâng cao trách nhiệm giám sát, quản lý chặt chẽ việc cấp phát và sử dụng Methadone.