Người mẫu An Tây mong sai lầm của mình là bài học xương máu cho người trẻ

Sau 10 ngày làm việc, phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10 , liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, đã kết thúc phần tranh luận.

Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo trong vụ án được nói lời sau cùng.

Các bị cáo nói lời sau cùng (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

Tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân và những người bị ảnh hưởng bởi hành vi phạm tội của mình. Nhiều bị cáo bày tỏ sự ân hận, cho biết, đã nhận thức rõ lỗi lầm và những hậu quả do hành vi của bản thân gây ra. Các bị cáo mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tạo cơ hội để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời và có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ.

Một số bị cáo cho rằng do tuổi đời còn trẻ, suy nghĩ bồng bột, nhất thời nên không lường trước được hậu quả nghiêm trọng từ hành vi của mình. Các bị cáo nhận toàn bộ trách nhiệm về sai phạm, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Các bị cáo cho biết hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, bản thân là lao động chính, đang trực tiếp chăm lo, phụ giúp gia đình.

Nói lời sau cùng, bị cáo Andrea Aybar Carmona (An Tây) gửi lời xin lỗi đến gia đình và những người đã yêu mến, tin tưởng mình. Bị cáo cho rằng hành vi của bản thân là đáng trách, đặc biệt với vai trò là người của công chúng, từng truyền cảm hứng đến nhiều người, thì sai lầm này càng đáng trách hơn.

Sau thời gian bị tạm giam, bị cáo cho biết đã có thời gian nhìn nhận lại hành vi của mình và nhận thức rõ ma túy có thể hủy hoại con người, cuộc sống và tương lai của mỗi người. Bị cáo bày tỏ sự ân hận, nhận trách nhiệm về những việc mình đã gây ra và mong muốn sai lầm của mình sẽ trở thành một bài học xương máu đối với những người trẻ, để không ai đi vào con đường sai lầm như bị cáo.

Bị cáo cam kết sau này sẽ không bao giờ tái phạm, nghiêm túc sửa chữa những sai lầm của bản thân, sống tốt, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Bị cáo mong HĐXX xem xét, tạo cơ hội để có thể sớm trở về làm lại cuộc đời.

Tới lượt mình, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương ("cô tiên từ thiện") gửi lời xin lỗi đến cha mẹ, gia đình và những người đã tin tưởng, yêu thương mình. Bị cáo cho biết những ngày tháng bị tạm giam là khoảng thời gian để nhìn nhận, suy ngẫm về hành vi của bản thân và nhận ra những sai lầm đã gây ra.

Bị cáo Trúc Phương nói lời sau cùng (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

Trúc Phương bày tỏ sự ân hận, mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ và cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ. Bị cáo cũng cho biết sau khi trở về sẽ nghiêm túc sửa chữa sai lầm, tiếp tục hành trình thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và sống có ích cho gia đình, xã hội.

Các bị cáo tiếp tục nói lời sau cùng.

Cáo trạng xác định Andrea Aybar Carmona (An Tây) đã cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng ma túy vào ngày 2/11/2024; đồng thời tổ chức cho Duy sử dụng ma túy vào ngày 8/11/2024.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai Vũ Hải Anh bị cáo buộc đã chuẩn bị khí cười, ma túy, "nước vui", thuốc lắc cùng các dụng cụ liên quan để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Đối với ca sĩ Chi Dân, cáo trạng xác định bị cáo cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đã bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua nhiều loại ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong phần luận tội, VKS đề nghị tòa phạt An Tây mức án 2-3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, mức án được đề nghị là 9-11 năm tù.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị đề nghị 6-7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Trung Tín (anh trai Chi Dân) cùng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị mức án từ 18 tháng đến tử hình, trong đó có 9 án tử hình, khoảng 20 bị cáo bị đề nghị mức án chung thân.