Sáng 8/11, phiên xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế tiếp tục phần tranh luận.

"Bị cáo xác định ra tòa là tù lâu, án dài"

Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cho biết tại phiên tòa trước đó, luật sư bảo vệ quyền lợi cho một số bị hại đã đề nghị HĐXX tuyên mức án cao hơn hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo.

Shark Bình cho rằng có thể luật sư và các bị hại không hài lòng khi thấy bị cáo vẫn giữ thái độ tương đối lạc quan, thậm chí có phần tươi tắn trong quá trình xét xử, dù đang đối diện với án tù.

Lý giải về điều này, Shark Bình cho biết bản thân đã bị tạm giam hơn một năm, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ thất vọng, buồn chán, căng thẳng đến khi dần chấp nhận thực tế và ổn định tinh thần.

"Bị cáo xác định ra tòa là tù lâu, án dài. Bây giờ đi tù rồi, bị cáo cũng chẳng còn gì để mất, còn mỗi tinh thần. Nếu ở trong tù mà tinh thần không lạc quan sẽ kéo theo suy sụp, căng thẳng, trầm cảm, bệnh tật, thậm chí tìm đến cái chết”, Shark Bình trình bày.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Shark Bình cho rằng khi đã phải đối diện với án tù, việc giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan không chỉ giúp bản thân vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà còn có thể động viên những người cùng cảnh ngộ.

Trước HĐXX, Shark Bình cũng dẫn câu nói: “Trăm lời nói không bằng một việc làm”, đồng thời cho biết ngay từ giai đoạn điều tra đã chỉ đạo hoàn trả toàn bộ số tiền phí thu được từ Phó Đức Nam.

Bị cáo cho rằng nếu đã chủ động khắc phục toàn bộ hậu quả nhưng vẫn bị đề nghị mức án cao hơn, sẽ khó khuyến khích tinh thần tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo trong vụ án này cũng như những vụ án kinh tế khác.

Sau đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình kính mong HĐXX, các luật sư, bị hại thông cảm cho tinh thần, thái độ của bản thân trong những ngày xét xử vừa qua.

Lo lắng, sợ hãi khi bị đề nghị 9-10 năm tù

Sau khi nghe bản luận tội và mức án 9-10 năm tù mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị, bị cáo Nguyễn Hòa Bình cũng nói bản thân cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi về tương lai.

Trải qua hơn 20 năm phát triển nhiều mô hình kinh doanh công nghệ đổi mới sáng tạo, Shark Bình ví lĩnh vực đổi mới sáng tạo giống như việc cha ông ngày xưa đi khai hoang, luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Và một trong những rủi ro lớn nhất là những “điểm mù pháp lý”, khi doanh nghiệp đi đầu phát triển các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới nhưng chưa có hành lang pháp lý hướng dẫn đầy đủ.

Điều này khiến hoạt động của doanh nghiệp nhiều khi nằm giữa ranh giới đúng và sai, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Shark Bình lấy ví dụ Công ty Ngân Lượng khởi nghiệp từ năm 2008 nhưng đến năm 2017 mới được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động trung gian thanh toán và ví điện tử.

Bị cáo thừa nhận trong thời gian chưa được cấp phép, công ty từng nhiều lần phải làm việc với cơ quan chức năng do bị nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Bị cáo mong HĐXX xem xét, phân biệt rõ những mô hình đổi mới sáng tạo thực sự mang lại giá trị cho xã hội với các hành vi lợi dụng công nghệ vào mục đích xấu, qua đó đưa ra bản án phù hợp, vừa đủ sức răn đe, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Liên quan đến trách nhiệm của bản thân, bị cáo Bình cho biết ngay từ giai đoạn điều tra đã xác định tinh thần thành khẩn khai báo, thừa nhận trách nhiệm, thậm chí khai nhận cả những nội dung nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, cáo trạng và bản luận tội của Viện kiểm sát chưa đánh giá đầy đủ những tình tiết có thể được xem xét để bị cáo giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Quang cảnh phiên xét xử (Ảnh: Minh Phương).

Khẳng định bản thân không có mối quan hệ với Phó Đức Nam, không bàn bạc, thỏa thuận hay ăn chia lợi ích, bị cáo Bình trần tình trong quá trình hoạt động luôn yêu cầu bảo vệ quyền lợi khách hàng, giải quyết các phản ánh, khiếu nại và có động thái ngăn chặn khi phát hiện số lượng đơn khiếu nại gia tăng.

Từ những lý do trên, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét khách quan vai trò, trách nhiệm, những tình tiết giảm nhẹ và việc chủ động khắc phục hậu quả của bản thân trước khi quyết định hình phạt.