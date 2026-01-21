Người đàn ông vận chuyển thuê hơn 12.000 viên ma túy

Ngày 21/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đối tượng Nhụt Xay Nhạ Lan (28 tuổi, quốc tịch Lào) đã bị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Long bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy.

Chiều 20/1, tổ công tác của Đồn Biên phòng Đắk Long phát hiện một người đàn ông điều khiển mô tô qua địa bàn xã Đắk Môn (Quảng Ngãi) có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác dừng xe người này để kiểm tra và phát hiện trong cốp có 12.087 viên nén màu hồng.

Số ma túy bị lực lượng biên phòng thu giữ (Ảnh: Đồn Biên phòng Đắk Long).

Đối tượng Nhụt Xay Nhạ Lan khai nhận số viên nén này là ma túy tổng hợp. Đối tượng này được một người đàn ông lạ mặt nhờ vận chuyển ma túy và trả tiền công 20 triệu đồng.

Lực lượng biên phòng tiếp tục điều tra vụ việc.