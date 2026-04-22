Người đàn ông tử vong sau cú đấm của gã trai mới ra tù

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự Dương Quang Trung (SN 1999, trú tại xã Phú Thiện, Gia Lai) do có liên quan đến vụ xô xát khiến một người tử vong.

Theo kết quả xác minh ban đầu của công an, tối 20/4, Trung có mặt nhà một người bạn trú cùng địa phương. Một lát sau, anh V.T.T. (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện) cũng đến đây chơi.

Khoảng 22h cùng ngày, trong lúc nói chuyện, giữa Trung và anh T. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trung dùng tay đấm vào vùng mặt anh T. khiến nạn nhân ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống nền nhà. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào tối 21/4 do chấn thương sọ não.

Sau khi vụ việc xảy ra, Trung đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Thông tin từ cơ quan công an Trung có một tiền án về tội Giết người, mới ra tù cuối năm 2025.