Người đàn ông trả giá cho cú siết cò súng vào ngực hàng xóm

Ngày 29/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Lương Văn Bún (43 tuổi, trú xã Kim Đa, Tương Dương, Nghệ An) về tội Giết người trong vụ án xảy ra từ 22 năm trước.

Theo cáo trạng, ngày 28/11/2002 giữa Bún và người hàng xóm Lương Khăm Vông (SN 1976) xảy ra mâu thuẫn do anh Vông san lấp nền nhà làm hư hỏng tường rào bằng nứa và hoa màu trong vườn Bún.

Sau khi tuyên bố "hỏng thì sửa", anh Vông đi vào vườn nhà Bún, vừa đi vừa chửi. Bún tức giận chạy vào nhà, lấy khẩu súng tự chế nhắm vào ngực người hàng xóm siết cò.

Lương Văn Bún thời điểm bị bắt sau 22 năm trốn truy nã (Ảnh: V. Hậu).

Anh Vông được đưa đi cấp cứu, còn Bún bị Công an xã Kim Đa bắt giữ cùng hung khí. Lợi dụng sơ sở của công an xã, Bún bỏ trốn.

Anh Lương Văn Vông bị tổn thương 33% sức khỏe. Dù nạn nhân không chết nhưng với hành vi dùng súng bắn vào ngực anh Vông của Lương Văn Bún đủ cấu thành tội Giết người.

Ngày 24/1/2003, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã đối với Bún và nhiều lần tổ chức truy bắt nhưng không có kết quả.

Về phần Lương Văn Bún, để che giấu hành tung, người đàn ông này thay tên, đổi họ, di chuyển qua nhiều địa phương của nước bạn Lào.

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an nước bạn Lào bắt giữ Lương Văn Bún khi người này đang trốn tại Viêng Chăn (Lào).

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Văn Bún thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bún không biết viên đạn từ súng của mình găm vào phổi người hàng xóm khiến nạn nhân sống trong cảnh đau đớn suốt 10 năm trước khi qua đời.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Lương Văn Bún 12 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại 97 triệu đồng.