Người đàn ông ở TPHCM chuẩn bị sẵn bệnh án tâm thần để phòng thân

Liên quan vụ án Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều người và chuẩn bị xét xử đối với 42 bị cáo. Trong số này, có một bị can đang bị cơ quan điều tra truy nã.

Phan Văn Thanh chi tiền để làm giả bệnh án (Ảnh: minh họa).

Năm 2022, Phan Văn Thanh (39 tuổi, ngụ TPHCM) nhờ người làm giả sẵn hồ sơ bệnh án tâm thần nhằm sử dụng khi vi phạm pháp luật để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Sau đó, thông qua các mối quan hệ quen biết, Thanh chi 100 triệu đồng để được nhập viện điều trị tâm thần từ ngày 29/11/2022 đến ngày 26/12/2022.

Ngày 14/4/2023, Thanh bị Công an huyện Tân Châu (cũ), tỉnh Tây Ninh, khởi tố bị can về tội Đánh bạc. Trong quá trình làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng, Thanh đã xuất trình hồ sơ bệnh án tâm thần của mình.

Căn cứ hồ sơ bệnh án của Thanh, ngày 26/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu ra quyết định trưng cầu giám định số 165/QĐ-CSHS gửi Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa để xác định tình trạng tâm thần của người này.

Ngày 30/6/2023, Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa ban hành kết luận giám định pháp y tâm thần số 453/KL-VPYTW, xác định tại thời điểm thực hiện hành vi và thời điểm giám định, Thanh mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trên cơ sở kết luận này, ngày 14/8/2023, Viện KSND huyện Tân Châu ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Thanh.

Đến ngày 17/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Phan Văn Thanh với lý do hành vi không cấu thành tội phạm.

Đối với hành vi đưa tiền nhằm làm sai lệch hồ sơ bệnh án tâm thần, Viện KSND Tối cao xác định Thanh có dấu hiệu cấu thành tội Đưa hối lộ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định truy nã; khi bắt được Thanh sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.