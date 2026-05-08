Chạy bệnh án tâm thần bất thành, vợ “siêu lừa” Nguyễn Thái Luyện hầu tòa

Ngày 18/5 tới, TAND TP Đồng Nai sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo cáo trạng, bị cáo Bùi Thế Hùng (65 tuổi) cùng các đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, Võ Thị Thanh Mai (39 tuổi, vợ “siêu lừa” Nguyễn Thái Luyện) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai tại phiên tòa trước đây (Ảnh: T.N.).

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Đình Trung làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 7 ngày. Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên Trần Thị Quế, Thái Thị Dung, Lê Văn Cao và Nguyễn Lê Bằng.

Ngoài ra, có 35 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. HĐXX cũng triệu tập 32 người tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến tháng 4/2022, bị cáo Bùi Thế Hùng đã nhận gần 1,5 tỷ đồng để đưa ra các kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh của các đối tượng được giám định. Sau các phi vụ này, ông Hùng hưởng lợi 270 triệu đồng (một vụ không nhận tiền) và đã nộp lại gần 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức Viện trưởng, ông Hùng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tiền do Nhà nước cấp quản lý. Cụ thể, bị cáo được cho là đã chỉ đạo cấp dưới giữ lại 10% tiền bồi dưỡng của giám định viên và 50% tiền bồi dưỡng dành cho người hỗ trợ giám định trái quy định trong quá trình giám định pháp y tâm thần từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2022. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 9,3 tỷ đồng và được sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bên cạnh đó, ông Hùng còn bị cáo buộc thông qua các mối quan hệ để nhận 250 triệu đồng rồi chuyển cho các thành viên hội đồng giám định nhằm giúp một người được kết luận mắc bệnh tâm thần.

Sau khi tiếp quản vị trí Viện trưởng, bị cáo Lê Văn Hùng cùng một số bác sĩ, giám định viên và điều dưỡng viên thuộc cấp bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần nhận hối lộ. Nhóm này được cho là đã lập hồ sơ bệnh án và đưa ra các kết luận giám định pháp y tâm thần sai sự thật cho nhiều người liên quan trong các vụ án hình sự nhằm giúp họ hưởng lợi về mặt pháp lý.

Một trong các bị cáo đáng chú ý trong vụ án là Võ Thị Thanh Mai. Theo cáo buộc, Mai đã giúp sức tích cực cho chồng thực hiện hành vi lừa đảo hơn 4.500 khách hàng, chiếm đoạt trên 2.466 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai cùng em chồng còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền khi biết rõ gần 13 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng là tiền do phạm tội mà có. Sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, các bị can đã tìm cách rút và chuyển số tiền này ra khỏi tài khoản công ty.

Dù được tại ngoại để nuôi con nhỏ và không mắc bệnh tâm thần, Mai vẫn bị cáo buộc tìm cách hợp thức hóa hồ sơ bệnh án nhằm được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử. Theo đó, bị cáo đã đưa 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan để nhờ làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần.

Tháng 5/2023, TAND Cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM) đã tuyên phạt Võ Thị Thanh Mai 23 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, giảm 7 năm tù so với án sơ thẩm.

Theo bản án phúc thẩm, Mai được giảm nhẹ hình phạt do đã nhận thức hành vi sai phạm và khắc phục hậu quả với số tiền gần 13 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ban đầu Võ Thị Thanh Mai không bị khởi tố. Tuy nhiên, sau khi trả hồ sơ để điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng đã xử lý bị cáo về tội Đưa hối lộ.

Năm 2023, bị cáo Mai sinh con và hiện được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại tỉnh Quảng Trị, chưa thi hành bản án 23 năm tù nói trên.